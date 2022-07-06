高雄美濃公車小黃服務逾5800人次 企業送一年份輪胎

高雄市交通局考量美濃各庄、各里較分散，加上公共運輸時段性覆蓋不足，今年1月7日在美濃新增2條公車式小黃2.0路線；日本知名輪胎製造廠秉持企業社會責任CSR精神，贈送1年份共16條輪胎，供美濃公車小黃使用。另交通局也預計在今年10月把交通服務擴展到杉林區。

市府「幸福共享 美濃GO！」服務美濃區獅山社區發展協會協助提供２台車輛服務民眾，依據目前使用量，初估每半年就需更換一次輪胎，主要服務美濃全區及部分旗山、內門及六龜區。

市府交通局統計，「幸福共享 美濃GO！」服務至今已班次數達1756班，服務人次逾5800人次，平均每車承載人次高達3.3人。

協會理事長鍾淑蘭表示，自從加入「幸福共享 美濃GO！」提供交通服務後，長輩外出不論是來關懷據點上課或是日常採買都更便利，協會利用現有的車輛資源提供服務，讓更多長者走出來，擴展社交生活圈，增加人際關係，也為改善美濃交通。

市府副秘書長王啓川表示，「幸福共享 美濃GO!」服務範圍包括學生就學、長者就醫、復健、長照、民眾採買、洽公等，提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性預約交通服務，正式上路後，反應熱烈、廣受好評，為提供更充足的運能。