快訊

國內現首例BA.5 專家曝這時疫情再起：單日5萬例甚至更高

林智堅論文案被點名 李眉蓁認錯「努力把學位讀回來」

高雄美濃公車小黃服務逾5800人次 企業送一年份輪胎

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄美濃今年初推出公車式小黃2.0服務，日本知名輪胎製造廠今贈送1年份輪胎。圖／市府交通局提供
高雄美濃今年初推出公車式小黃2.0服務，日本知名輪胎製造廠今贈送1年份輪胎。圖／市府交通局提供

高雄市交通局考量美濃各庄、各里較分散，加上公共運輸時段性覆蓋不足，今年1月7日在美濃新增2條公車式小黃2.0路線；日本知名輪胎製造廠秉持企業社會責任CSR精神，贈送1年份共16條輪胎，供美濃公車小黃使用。另交通局也預計在今年10月把交通服務擴展到杉林區。

市府「幸福共享 美濃GO！」服務美濃區獅山社區發展協會協助提供２台車輛服務民眾，依據目前使用量，初估每半年就需更換一次輪胎，主要服務美濃全區及部分旗山、內門及六龜區。

市府交通局統計，「幸福共享 美濃GO！」服務至今已班次數達1756班，服務人次逾5800人次，平均每車承載人次高達3.3人。

協會理事長鍾淑蘭表示，自從加入「幸福共享 美濃GO！」提供交通服務後，長輩外出不論是來關懷據點上課或是日常採買都更便利，協會利用現有的車輛資源提供服務，讓更多長者走出來，擴展社交生活圈，增加人際關係，也為改善美濃交通。

市府副秘書長王啓川表示，「幸福共享 美濃GO!」服務範圍包括學生就學、長者就醫、復健、長照、民眾採買、洽公等，提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性預約交通服務，正式上路後，反應熱烈、廣受好評，為提供更充足的運能。

交通局指出，公路總局與市府自2019年起，共同在高雄推動幸福巴士，至2020年底旗美九區及田寮區路線數就達24條，現有公車式小黃線涵蓋33個行政區，線有共58條，考量地方使用需求，預計今年10月將會公車式小黃2.0服務擴展到杉林區。

高雄美濃今年初推出公車式小黃2.0服務，日本知名輪胎製造廠今贈送1年份輪胎。圖／市府交通局提供
高雄美濃今年初推出公車式小黃2.0服務，日本知名輪胎製造廠今贈送1年份輪胎。圖／市府交通局提供
高雄美濃今年初推出公車式小黃2.0服務，日本知名輪胎製造廠今贈送1年份輪胎。圖／市府交通局提供
高雄美濃今年初推出公車式小黃2.0服務，日本知名輪胎製造廠今贈送1年份輪胎。圖／市府交通局提供

美濃 公車 復健

延伸閱讀

盼別有下個高雄城中城 永和災害演練搶救社區大樓

超商搭訕女子遭拒高雄男竟當場性侵 逃離還回現場行竊

高雄+3602…Novavax捷運站場次預約熱絡 加開醫院專診

台南路邊停車與APP合作線上繳費 這個APP還幫找停車位

相關新聞

超強！20歲產訓班學員 3個半月入手配線水電5張證照

高雄市勞工局今舉辦今年首梯產訓合作職前訓練班結訓園遊會，126名學員順利結訓。20歲學員曾柏睿在短短3個半月期間，考取工...

停電是「高雄日常」？ 藍營統計陳其邁上任達34次

今天中午高雄又發生無預警大規模停電，苓雅區1100戶無預警停電，國民黨高雄市長參選人柯志恩人在高市黨部，也因電腦為存檔導...

屏鵝公路種樹百里2.0 學者籲智慧化管樹

31年前行政院長蘇貞昌時任屏東縣長，在台1線屏鵝公路通動種樹百里，今年再次推動「種樹百里2.0」，要打造成綠色觀光廊道，...

屏縣府打造願景館未來通行證 認識屏東過去現在與未來

屏東縣府打造「屏東願景館」，利用縣府南棟2樓空間打造屏東願景館，以過去、現在、未來的發展脈絡，融合數位技術呈現地方成長歷...

影／斥資48億屏鵝公路景觀升級 環團批半年完工太急就章

行政院長蘇貞昌擔任屏東縣長在台1線屏鵝公路種樹百里，時隔31年後，公路總局斥資48.8億元推動「屏鵝公路種樹百里2.0提...

旗津黑沙玩藝節+啤酒嘉年華 陳其邁邀民眾拆彩蛋

高雄市長陳其邁今至旗津天后宮，宣傳旗津黑沙玩藝節和啤酒嘉年華。對手國民黨高市長參選人柯志恩行程開啟選戰模式，今早也是寺廟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。