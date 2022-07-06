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屏東鹽埔鄉親小確幸 振興消費金每人發放1000元

中央社／ 屏東縣6日電

屏東縣鹽埔鄉公所今天宣布，7月中旬將發放給鄉親每人新台幣1000元振興經濟消費金，預計有2萬4000人可享小確幸。

鹽埔鄉長呂家萱接受中央社記者電話訪問表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2年多來，民眾生活、店家生意都受影響，消費金除了刺激消費外，也希望補貼鄉親隔離或確診照護負擔，減緩家庭經濟壓力，也讓鄉內店家消費能活絡起來，用小福利帶給鄉親下半年好福氣。

鹽埔鄉公所民政課表示，只要是111年1月1日（含當日）以前戶籍已設置鹽埔鄉且於111年6月15日前仍設籍者（不含於發放日前死亡者），以及在今年8月15日（含當日）前出生的新生兒並登記戶籍於鹽埔鄉，且父母其中1人也是符合領取資格鄉親，都能領取1000元的消費金。

鄉公所表示，預計將於16日及17日、23日及24日，依排定時間至全鄉12村發放，鄉親可持身分證及印章，或簽委託書請代領人至各村指定地點領取；無法在指定日期領取的民眾，可以在7月25日至8月15日上班時間到鄉公所領取。

鄉公所呼籲，為減少群聚，建議同戶口委託1人代表領取消費金即可；而如有發燒、感冒、咳嗽等上呼吸道症狀者，盡量請人代領，或在7月25日後再前往鄉公所領取。

屏東縣 發燒

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