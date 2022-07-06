超強！20歲產訓班學員 3個半月入手配線水電5張證照

高雄市勞工局今舉辦今年首梯產訓合作職前訓練班結訓園遊會，126名學員順利結訓。20歲學員曾柏睿在短短3個半月期間，考取工業配線丙級、室內配線丙級、用電設備檢驗丙級3張技術士證，再加上自來水管配管丙級及特定瓦斯器具裝修丙級2張技術士證，積極面試高雄捷運等多家企業。

高雄市勞工局長周登春表示，在這波疫情變局中，學員們透過職訓習得一技之長，在專業領域不斷學習，增加職場競爭力結訓典禮以園遊會互動體驗方式展示職訓成果，每個攤位都安排學員親自示範及解說，藉由現場展演與互動，考驗學員臨場反應力。

「工業配線組」結訓學員曾柏睿今年20歲，從高職印刷科畢業後，一直摸索職涯發展，在對自己未來感到徬徨時，看到勞工局的招生訊息便報名參加，在短短3個半月期間考取工業配線丙級、室內配線丙級、用電設備檢驗丙級3張技術士證，又利用假日及課餘時間跨組「水電裝修組」學習，透過老師們的指導及不斷練習下，也順利考取自來水管配管丙級及特定瓦斯器具裝修丙級2張技術士證，有5張證照傍身，信心滿滿投入職場。

「美髮設計師養成班」結訓學員趙玉英是大陸新住民，嫁到台灣6年多，一直都是家庭主婦，因為生活文化的隔閡讓她害怕與人接觸，直到先生鼓勵她可以透過職訓學習一技之長，錄訓後發現職訓課程提供全方位洗、剪、染、燙、護的豐富課程。她回想這一路的學習過程，當每次遇到瓶頸時，都努力設法突破，鼓勵自己增添自信，正積極準備女子美髮丙級證照考試。