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屏鵝公路種樹百里2.0 學者籲智慧化管樹

聯合報／ 記者徐如宜林巧璉／高雄即時報導
公路總局斥資48.8億元推動「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」。記者潘欣中／攝影
公路總局斥資48.8億元推動「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」。記者潘欣中／攝影

31年前行政院長蘇貞昌時任屏東縣長，在台1線屏鵝公路通動種樹百里，今年再次推動「種樹百里2.0」，要打造成綠色觀光廊道，斥資48.8億元要將桿線下地、改善全線植栽等。學者籲增經費，加強行道樹資訊化管理。

屏科大森林系主任陳建璋表示，屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫有依據各路段畫不同樹種，農委會林業試驗所今年5月成立「全國樹種諮詢中心」，目前正在試營運，諮詢中心針對全台行道樹、公園、校園等植栽計畫提供專業諮詢。但目前經費不包括資訊智慧化部分，未來管理上較費人力，也不夠科學。

陳建璋說，解決樹種多樣性後，後續的管理也很重要，如果維護修剪業者修枝不當或是支架固定好了就不再拿下來，都會導致樹木受傷，這些都需要長期追蹤。各地行道樹應進入智慧化時代，系統可詳細記錄樹木狀況，未來如果發現樹木有狀況，也能知道樹苗來源。「此系統如樹木的健保卡，每個數目都有證號，紀錄樹苗從哪來、修剪時間、治療方式等健康紀錄，未來利於追蹤、管理。」

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，查不到「種樹百里2.0」的具體內容，此計畫還缺乏社會溝通，應該多辦公開說明會，讓大眾參與，「否則，怕又淪為一場災難的開始。」

莊傑任說，護樹團體關心的重點在會不會破壞既有生態及沿線自然景觀，應顧及多樣性，單一樹種比例應降低。以防大量的單一樹種突然出現嫌惡特性，或是同樹種一下同時面臨植物病蟲害。莊提醒，顧及樹木未來成長性，大型喬木植栽帶需3公尺、中型喬木需1.5公尺。莊傑任說，屏鵝公路原本道路寬度是否因而縮減？這些問題在執行前都應該做整體性討論。

「不論如何，種樹都是好事，值得肯定！」正在屏科大森林所進修的社企愛種樹公司負責人林資雄表示，樹要適地適種，早期一些錯誤政策，後來都得付出代價，決策應更慎重。像曾有單一樹種太過密植，樹都長不大，就得要適當疏伐，讓生長空間變大。

行道樹 屏東縣長 屏科大

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