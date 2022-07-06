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停電是「高雄日常」？ 藍營統計陳其邁上任達34次

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市國民黨議員統計，近2年高雄市的停電事故已經多達34次之多。圖／童燕珍服務處提供
高雄市國民黨議員統計，近2年高雄市的停電事故已經多達34次之多。圖／童燕珍服務處提供

今天中午高雄又發生無預警大規模停電，苓雅區1100戶無預警停電，國民黨高雄市長參選人柯志恩人在高市黨部，也因電腦為存檔導致資料全無，驚訝停電竟成高雄人的日常。市議員童燕珍說，市長陳其邁喊「2年拚4年」，卻拚出高雄市2年停電多達34次的「成績」，應拿出魄力要求台電改善。

童燕珍服務處統計，從2020年10月9日至今天，高雄市共停電34次。童燕珍指出，3月黨團在議會質詢，當時所統計的大範圍無預警停電次數是25次，直至今天已經增加至34次，接下來仍處用電高峰期，停電次數可能持續增加，令人不禁感嘆，「原來陳其邁說的兩年拚四年，拚的是停電次數」。

今年303全台大停電讓許多人印象深刻，事故後高市議會國民黨團要求陳其邁要拿出魄力要求台電改善，工務體系共同巡檢現行電力設備。童燕珍說，台電供電毫無改善，當初陳其邁也說重話要替大停電損失民眾向台電求償，結果雷聲大雨點小，光是今年已經在媒體面前「震怒」及「說重話」三次，陳其邁到底什麼時候才能真正拿出魄力，希望下次停電應拿出國民黨團送他的「國泰民安」蠟燭，想想高雄市民的痛苦與心聲。

停電 陳其邁 高雄市長 2022大選 柯志恩

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