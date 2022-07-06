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屏縣府打造願景館未來通行證 認識屏東過去現在與未來
屏東縣府打造「屏東願景館」，利用縣府南棟2樓空間打造屏東願景館，以過去、現在、未來的發展脈絡，融合數位技術呈現地方成長歷程及未來規畫，透過擘劃願景藍圖，提升民眾對屏東認同。
願景館今開幕，設計師陳慕天帶領副縣長吳麗雪與局處長參觀並介紹館內設施，從屏東現在到未來，透過互動式科技及動畫，讓不論是屏東縣民或是來遊玩的民眾，都能對屏東有更深入認識。
吳麗雪說，屏東設縣迄今逾70多年，為讓每個民眾都能看見屏東發展腳步，縣府建立願景館，融合數位科技，用充滿趣味的方式帶大家認識屏東的農產及各項建設，未來若有外賓到屏東參訪，也可以透過願景館對屏東的文化脈絡有初步的了解。
屏縣府研考處指出，願景館經費580萬元，以「屏東未來進行式」為核心，將內容畫分「屏東關鍵字」、「屏東現在式」、「屏東未來式」、「未來進行式」及「屏方式」等5大主題，參觀者化身為穿梭時空的未來旅人，憑著手中的屏東未來通行證，認識屏東的歷史地理文化背景出發，看見現在屏東的改變與發展，進而想像未來屏東的風貌。
研考處表示，屏東未來通行證以護照概念作為展廳導覽手冊，配合參觀體驗搜集特色戳章、車票小卡、特色產物貼紙及認證戳記鋼印，將各式屏東印記收入通行證，作為獨一無二的紀念禮品。
屏東縣議員方一祥說，參觀願景館讓民眾對屏東縣縣政一目瞭然，他很推薦外地友人一定要來參觀，看完願景館後，對屏東至少會認識七八成。
研考處指出，屏東願景館開放時間周一到周五上午9點到下午5點。展場設計多為互動性，以入境屏東、搭上屏東列車及走進屏東日常作為設定，透過按下車鈴、票卡感應、環景體驗、光雕感應、AR等互動方式，了解縣府從嬰幼兒、青年到老年的社福、教育、醫療照顧政策，也更可看見近年交通旅遊、重大建設、農業特色等各項成果。
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