影／斥資48億屏鵝公路景觀升級 環團批半年完工太急就章

行政院長蘇貞昌擔任屏東縣長在台1線屏鵝公路種樹百里，時隔31年後，公路總局斥資48.8億元推動「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」，楓港工務段今天召開地方說明會。

環團抨擊蘇貞昌花6.8億種樹且限期半年內完工太倉促，原始自然景觀被人工匠氣破壞、缺乏融入自然的景觀和視覺美感，原生種規畫少等，建議暫緩或部分實施；工務段表示完工期限依上級指示不能改，會依建議微調。

公路總局「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」，將高屏大橋至鵝鑾鼻112公里省道打造成綠色觀光廊道，斥資42億元將桿線下地，6.8億改善全線植栽，種植3700株喬木及64萬株灌木；負責台1線枋寮水底寮到台26墾丁段的第3區養護工程處楓港工務段。

今天邀集環團召開說明會；段長張孟孔說，該段植栽經費台1線1億，台26線3億，包括行道樹和中央分隔島的喬木、灌木，事前均和林試所專家討論過，工期預定半年，明年1月15日完工。

「政府花6.8億植栽，要在半年內完成，太倉促了，不懂樹又亂花錢！」屏東縣環保聯盟理事張怡律師說，蘇貞昌推動屏鵝公路種樹百里是很糟糕的計畫，時間太過倉促。

工期從今年7開始，明年1月15日就要完工，這段期間經歷颱風和落山風，要種樹難度高，種樹預算高達6.8億，不知怎麼算出來的，台26線恆春半島段綠油油，規畫3億，不知為何需要再花這麼多錢綠美化，公帑得來不易，希望計畫能暫緩，從長計議。

森林城市協會理事長莊傑任說，他最在意的是國家公園範圍內的墾丁段，公路局的種樹計畫樹木間距整齊劃一，給人都會匠氣感，又少用在地原生樹種，反而破壞墾丁國家公園多樣的自然美氛圍，另大葉欖仁掉落的大顆落果，可能會有交通安全上疑慮，希望全部種植原生種。另有多人建議不要因種樹擋住海天一色的行車視覺，忽略了視覺的穿透美感。