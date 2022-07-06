藍營徵召周佳琪選屏東市長 「戰士沒有選擇戰場權利」

屏東市是縣治所在，也是屏東縣首善之區，國民黨徵召議長周典論二女兒周佳琪參選市長，周佳琪今成立競選服務處，鮮少露面的周媽媽楊鈴蘭現身為女兒站台，楊鈴蘭說，疼惜女兒的辛苦，全力支持她，女兒深耕屏南「戰士沒有選擇戰場權利」，期盼為屏東市民開創幸福平安好生活。

屏東市有19萬人口，長期藍營執政，連兩屆屏東市長林亞蒓、林恊松，都因涉貪遭停職，屏東市長人選一度難產，最後拍定由黨中央徵召周佳琪出線，今競選總部成立，林恊松、前立委也是屏東市老市長王進士也現身支持。王進士擔任周佳琪服務處主任委員。

王進士說，周佳琪是國民黨在屏東後起之秀，年輕踏實、有學識，有理念，有國際觀，最重要的是勤跑基層，願意傾聽基層的聲音，接地氣。

周佳琪說，她雖然年輕，有20年公共服務經驗，長期在基層，政治啟蒙之路是受到父親周典論影響。她誓言以勝選回報支持者，當一個好市長，為屏東市留下藍天，也要為屏東市創造藍海，開創幸福平安好生活的屏東市。

國民黨屏東縣黨部主委、立委廖婉汝說，屏東市長是今年屏東選舉的重中之重，黨內人才濟濟，要勝選，一定要周佳琪。周佳琪二年前力拼屏南立委，展現戰鬥力，深耕基層，也是黨中央評估後欽點周佳琪的原因，一個有能力、有衝勁、有戰鬥力，能夠勝選的人才。

國民黨提名屏東縣長參選人蘇清泉也到場力挺，他強調，周佳琪是強棒，希望蘇清泉加上周佳琪努力，一起為屏東打拚。

周媽媽楊鈴蘭說，周佳琪個性獨立有主見，出國念書，回國從事社會服務，雖然辛苦，她甘之如飴，認為是做對的事。參選屏東市長，是辛苦的事情，她尊重女兒決定，懇請大家支持。