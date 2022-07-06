旗津黑沙玩藝節+啤酒嘉年華 陳其邁邀民眾拆彩蛋
高雄市長陳其邁今至旗津天后宮，宣傳旗津黑沙玩藝節和啤酒嘉年華。對手國民黨高市長參選人柯志恩行程開啟選戰模式，今早也是寺廟參拜行程，面對媒體提問，陳其邁僅回答，今天已市政為主，冷處理選戰議題。
陳其邁說，市府在旗後砲台旁架設的4K即時影像鏡頭已啟用，可24小時紀錄周邊環境，「大家要衝浪可以先上網看一下，再從市區搭渡輪至旗津，20分鐘就會到了。」陳其邁笑說，透過影像紀錄，大家也會看到沙灘上的帥哥辣妹。
2022旗津黑沙玩藝節9日正式開跑，配合壽山動物園將於10月開園，今年黑沙主題為「明星動物狂歡派對」。民眾現在已可在沙灘看到栩栩如生沙雕，今年觀光局首度將黑沙節結合啤酒嘉年華，也有沙灘排球賽、大型軟體風箏、泡泡足球、小小沙雕師體驗等活動，要讓民眾嗨翻旗津。
為營造度假氛圍，旗津大街上已掛出百面魚旗，旗幟隨風飄揚也成網美拍照熱點。陳其邁在工作人員安排下在旗海下喝啤酒、吃紅豆冰，拍攝宣傳照，一旁阿嬤看到陳其邁說，市長很認真，把我們照顧得很好。陳其邁笑說，這是應該的，也不忘關心長輩打疫苗了沒。
觀光局表示，7月16日起至8月13日，連續5周六旗津沙灘上都會有音樂活動，觀光局預告，16日開幕之夜會有大彩蛋，希望大家當天一起來揭密。
為振興旗津觀光，觀光局推出旗津團體旅遊補助計畫，只要組團30人以上至旗津旅遊，每團可補助3千元車資。旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，為慶祝首度雙節合一，商圈推出各式活動。
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