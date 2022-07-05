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影／金門獨步全國開辦國中馬術訓練營 培育小騎士

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門馬術暑期訓練營」於今天舉辦開訓，馬術委員會理事長葉錦湖年僅4歲的孫子也上場表演騎馬，讓人驚艷。記者蔡家蓁／攝影
「金門馬術暑期訓練營」於今天舉辦開訓，馬術委員會理事長葉錦湖年僅4歲的孫子也上場表演騎馬，讓人驚艷。記者蔡家蓁／攝影

漫長的暑假來臨，金門體育會、馬術委員會特別主辦「金門馬術暑期訓練營」，並於今天傍晚舉辦開訓，10位學員將展開為期7週的訓練，馬術委員會理事長葉錦湖表示，希望通過馬術培訓和教學，推廣馬術運動，讓馬術運動成為金門有特色、有優勢的運動之一。

包括金門縣長楊鎮浯、縣議員石永城、教育處長黃雅芬、金門體育會理事長唐麗輝、葉錦湖等人今天都出席在喬安牧場舉辦的開訓儀式。

40歲因為脊椎出問題才開始學騎馬的葉錦湖表示，馬術對健康與健身都很有幫助，他說，早期為了學騎馬，他都要自費到台灣學習，每趟花下來動輒數萬元，後來他在1999年成立喬安馬場，當時由他和高雄馬術教練蔡育斌共同愛好下發起，至今已有20多年，當中他一直在不遺餘力地推動金門地區的馬術運動發展，他說成立以來約花了6-7千萬，但他覺得很值得。

他也提及，相對於台灣各縣市而言，馬術是金門比較欠缺的一項運動，金門縣政府教育處正視到學生馬術運動培養的缺乏性，這次特別支持他們開辦金門馬術暑期訓練營；他說，台灣的馬術訓練都要高中以上，金門則獨步全國開辦國中生馬術訓練營，希望讓小朋友提早接觸，學習更快。

楊鎮浯則肯定葉錦湖長期對馬術運動的推廣，才讓這項運動可以在金門順利發展下去。

據了解，目前喬安休閒馬場有6匹馬，其中4匹是歐洲溫血馬，2匹是美國純血馬；設有馬廄、練習場和障礙練習區，臨近海邊20米處便是5公里的黃金沙灘，是金門僅有的私人馬場，也是金門縣馬術委員會訓練活動基地。

這次的《金門馬術暑期訓練營》培訓對象為金門地區國中生，有馬術經驗者或各項運動比賽選手為優先考量，藉由這次的馬術訓練讓金門年輕人學習馬術概念、馬術、了解馬的特性與騎乘技巧，訓練營從今日起至8月21日止，每週二、四、六、日為期七週的訓練，針對暑假夏季白天氣溫高採夜間訓練，不少學生都說超期待。

「金門馬術暑期訓練營」於今天舉辦開訓，馬術委員會理事長葉錦湖透露當初學騎馬的源由。記者蔡家蓁／攝影
「金門馬術暑期訓練營」於今天舉辦開訓，馬術委員會理事長葉錦湖透露當初學騎馬的源由。記者蔡家蓁／攝影
「金門馬術暑期訓練營」於今天舉辦開訓，與會貴賓與學員合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門馬術暑期訓練營」於今天舉辦開訓，與會貴賓與學員合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門馬術暑期訓練營」於今天舉辦開訓，馬術委員會理事長葉錦湖介紹兩位長期付出的教練。記者蔡家蓁／攝影
「金門馬術暑期訓練營」於今天舉辦開訓，馬術委員會理事長葉錦湖介紹兩位長期付出的教練。記者蔡家蓁／攝影
「金門馬術暑期訓練營」於今天傍晚舉辦開訓，會中安排學員表演騎術。記者蔡家蓁／攝影
「金門馬術暑期訓練營」於今天傍晚舉辦開訓，會中安排學員表演騎術。記者蔡家蓁／攝影

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