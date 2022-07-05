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〈歸人沙城〉創作者陳輝雄癌逝 經典民歌明天傳唱送行

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
陳輝雄（右）與國小同學歡聚，開心留影。他一生創作〈歸人沙城〉等經典民歌，傳唱至今。圖／陳明珠提供
陳輝雄（右）與國小同學歡聚，開心留影。他一生創作〈歸人沙城〉等經典民歌，傳唱至今。圖／陳明珠提供

知名音樂創作人陳輝雄6月28日大腸癌過世，享年68歲。他一生創作〈廟會〉、〈歸人沙城〉等多首膾炙人口校園民歌，傳唱至今。他的學生決定在明天告別式舉行音樂會，以其生前創作送老師最後一程。

陳輝雄出生於台東縣東河鄉，8歲時舉家搬回屏東縣麟洛鄉定居。妹妹陳明珠說，哥哥從國中就開始創作，家人都稱他怪才。作家向陽今年初在聯合報「文學相對論」與路寒袖對談，提到大學時華岡朋友在詩社之外成立了歌詞創作研究社，其中一位要角就是當時就讀文化大學海洋系生物組的陳輝雄，他與華岡歌詞歌曲創作研究社首任社長林建助合作，譜寫了〈小草〉、〈拜訪春天〉等經典民歌。

其中，〈小草〉據傳曾是北一女的地下校歌，而陳輝雄包辦詞曲的〈歸人沙城〉〈沙城歲月〉後來叫好叫座，傳唱一時，沙城究竟是哪一度還引發熱議。

陳輝雄1989年從台北返回屏東故鄉定居，並成立「音緣音樂教室」教唱。他一生未婚，後來獨自在家中抗癌，陳明珠說，後期病情惡化，他仍展現超脫生死的樂觀。學生常打電話關心，他總是笑笑說「很好、沒事」。

歌手林良歡等人日前都在臉書發文追悼，陳輝雄的學生今天將在告別式舉行小型音樂會，演唱其生前創作名曲，以經典民歌為老師送行。

屏東縣 音樂會 告別式

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