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陳其邁端牛肉 高市公布促參成果居全台之冠

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市財政局公布今年上半年促參成果佳，資金額高達620億元，為109年4.76億元的130倍，居全國之冠。圖／高市府提供
高市財政局公布今年上半年促參成果佳，資金額高達620億元，為109年4.76億元的130倍，居全國之冠。圖／高市府提供

高雄市陳其邁上任後主打招商、經濟牌，高市財政局說，今年上半年促參成果佳。財政部公布及認列民間投資金額高達620億元，為109年4.76億元的130倍，居全國之冠。市府也加碼獎勵，促參獎勵金由30%調高至50%。

財政局指出，高市上半年促參達620億元，第二名為台北市311億元、第三名新北市183億元。109年高市促參金額僅4.76億元，陳其邁上任後指示財政局推動改革，將過去府內機關組成的促參推動小組，轉型成立促參推動委員會，聘請外部專家學者擔任委員，提供公開透明的招商條件。

副市長林欽榮副為委員會召集人，他表示，透過改革，市府110年展現招商成效，6案財政部認列民間投資金額達75.24億元，今年上半年已簽約案件民間投資金額高達620億元。興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案等2案將於今年7月下旬簽約，預估民間投資合計24.37億元。首件雙捷運聯開案「高雄捷運O10／Y18衛武營土地開發案」公告至今年10月31日，預估民間投資金額為180億元。

財政局長陳勇勝表示，市府獲財政部頒發5千萬元促參獎勵金，為獎勵促參及開發案件執行機關及有功人員，今天市政會議修正通過「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與公有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」，將促參獎勵金分配執行機關比例由30%調高至50%。另外也提高個人獎金。

目前市府已公告招商案計有5案，民間投資金額408.35億元，主要有捷運橘線O13站土地開發案、前鎮社區長照BOT 案、左營機20公辦都更案等，陳勇勝說，這些開發案均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等優勢，歡迎潛在投資人投資高雄。

高市財政局公布今年上半年促參成果佳，資金額高達620億元，為109年4.76億元的130倍，居全國之冠。圖／高市府提供
高市財政局公布今年上半年促參成果佳，資金額高達620億元，為109年4.76億元的130倍，居全國之冠。圖／高市府提供

捷運 陳其邁 高雄市

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