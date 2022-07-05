林道邊坡落石影響疏伐進度 小關山林道管制延至31日

屏東林管處今年2月起進行小關山林道（美瓏山林道）18公里處，荖濃溪事業處第99、100林班國有人工林疏伐作業，原訂明天（7月6日）將重新開放車輛通行，屏東林管處昨公告，5月受豪雨影響，林道邊坡落石崩塌影響作業進度，管制措施將延長至7月31日。

小關山林道位於桃源與六龜寶來交界處，可看見壯觀的森林面貌及欣賞山巒景色，也是合法攀登中央山脈南一段的必經之路，其中美瓏山林道設置規格不同於一般道路系統，是執行林業經營與維護管理森林，及其他自然資源所需的交通要道，平常開放登山遊客駕車或步行前往。

屏東林管處表示，為營造健康國有人工林與提升國產材自給率，今年2月起實施國有人工林疏伐撫育作業，因作業期間林道全線有重機具及運材車進出，為維護人員及車輛安全，進行車輛管制，登山客可將車輛停在7公里處管制哨，以步行方式進入林地。