過敏指數超標35倍！異位性皮膚炎健保全身性標靶治療

台灣每年約有37萬人因異位性皮膚炎就醫，且8成發生在6歲以前的幼童時期。30歲王小姐過敏指數高達4000（KU/L），是正常值114以下的35倍以上，皮膚發炎嚴重，天天睡不好，滿身破皮疤痕；後來在醫師建議下，配合治療程序，申請到健保全身性標靶藥物治療，緩解發炎和癢感，她說，最高興的是能重新再穿上短裙。

高雄長庚紀念醫院皮膚部醫師曾涵琪表示，異位性皮膚炎是一種慢性發炎性皮膚病，與過敏性鼻炎、氣喘、慢性鼻竇炎合併鼻息肉等，都屬於免疫力失衡、第二型發炎反應活動過強導致的過敏性疾病。異位性皮膚炎不具傳染性，但搔癢、紅腫、發炎與脫屑的症狀，卻常被誤認為乾癬或其他疾病。

異位性皮膚炎與乾癬到底怎麼區分？曾涵琪說明，異位性皮膚炎好發於乾濕季節交替之際、夏天與連續下雨日，病灶特別出現在四肢關節和頭頸部，皮屑多且有濕潤感，皮膚容易滲組織液；乾癬則好發於乾冷的冬天，病灶分布以頭皮部位最常見，也可能長於耳朵後方和四肢，皮屑厚而乾。

曾涵琪表示，異位性皮膚炎共病多，1人確診，全家都很辛苦。病友不僅因搔癢症狀，睡眠、情緒、生活品質、課業與工作受到影響，長期放任不管或疾病控制不佳，也容易增加憂鬱、兒童肥胖、氣喘與鼻過敏等共病風險，成人患者還需防範提高心血管疾病、高血壓與惡性腫瘤的併發機率。

國中女生「時時樂」是異位性皮膚炎患者，媽媽說，為了守護寶貝女兒，奶粉選用水解配方、家中冷氣常開，斥資添購除濕機、空氣清淨機、除蟎吸塵器、乳膠床和天絲寢具等居家用品，三餐都精心準備、無人工添加物的健康餐，就連洗澡的肥皂也自己作。

但5年前「時時樂」異位性皮膚炎嚴重爆發，身體天天奇癢無比，像猴子一樣狂抓到流血，夜夜睡不安穩，皮屑狂掉，同學投以異樣眼光。後來在醫師建議下，接受生物製劑治療。曾涵琪表示，針對中重度異位性皮膚炎，臨床醫師可運用的治療方式也愈來愈多，較新的全身性標靶治療藥物中，小分子藥物為口服劑型，但患者仍須定期抽血監測肝腎功能；生物製劑可用於幼童與成人患者，且不用再定期監測肝腎功能，副作用低。