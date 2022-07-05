屏東+1537未接獲重複感染 首波Novavax周六開打

屏東縣今天新增1537例本土新冠確診個案，屏東縣政府表示，首批Novavax疫苗獲配13500劑，本周六上午8點30分起屏東火車站將開速打站，提供500劑Novavax疫苗隨到隨打，此外，全縣33鄉鎮市衛生所也將開設Novavax門診，18歲以上民眾第1、2、3、4劑都可接種，可和其他廠牌疫苗混打。

屏縣昨確診數壓到千例以下，今再回升到千例以上。縣府指出，近一周確診數雖呈下降趨勢，但境外移入病例持續檢出傳播力較強的Omicron亞型BA.4及BA.5變異株，呼籲縣民如有呼吸道症狀或感染疑慮，務必儘快篩檢，避免疫情擴散。

此外，疫情雖趨緩，但疑似重複感染個案逐漸增多，縣衛生局表示，依中央流行疫情指揮中心重複感染定義，發病1至3個月內，只要出現「症狀惡化」加上「PCR陽性且Ct值小於27或是快篩陽」兩種情況，醫師即可通報重複感染，迄今為止全縣未接獲通報，但呼籲民眾儘早接種疫苗，降低重症、住院或死亡風險，增強保護力。

根據衛生局統計，今確診1537人中1418人快篩陽判確診，佔確診量的92.3%。全縣居家隔離現管人數1457人，居家照護現管6942人。