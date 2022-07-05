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上半年促參績效全國之冠 高雄大幅加碼獎金

中央社／ 高雄5日電

高雄市上半年促參績效卓越，居全國之冠，為民國109年的130倍。市政會議今天修正通過獎勵金分配原則，將促參獎勵金分配執行機關比例由30%調高至50%，以及提高個人獎金。

高雄市長陳其邁上任後積極推動促參開發案，今年上半年促參績效卓越，依高市財政局今天新聞稿，經財政部公布及認列民間投資金額高620億元，為109年新台幣4.76億元的130倍，位居全國之冠(第2名台北市311億元、第3名新北市183億元)。

為獎勵市府辦理促參及開發案件執行機關及有功人員，

今天市政會議修正通過「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與公有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」，將促參獎勵金分配執行機關比例由30%調高至50%，及提高個人獎金。

陳其邁就任發現109年的促參金額僅4.76億元，指示財政局推動改革，將過去府內機關組成的促參推動小組，轉型成立促參推動委員會，聘請具豐富實務經驗外部專家學者擔任委員，提供最貼近地區發展、最接地氣及最公開透明招商條件，同時由副市長林欽榮擔任召集人，定期召開促參推動委員會議，實質討論解決問題，即時處理跨局處事項，有效加強促參及開發案件推動。

透過這樣的改革，高市府110年展現招商成效，6案財政部認列民間投資金額達75.24億元，今年上半年已簽約案件民間投資金額高達620億元居全國之冠；另興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案等2案將於7月下旬簽約，預估民間投資合計24.37億元。

同時，首件雙捷運聯開案「高雄捷運O10/Y18衛武營土地開發案」公告至今年10月31日，預估民間投資金額達180億元，該案屬高雄東區新門戶鳳山中城計畫，坐擁70公頃衛武營都會公園，為文化藝術新地標，極具投資效益。

依財政局新聞稿，目前市府已公告招商案有5案，民間投資金額408.35億元。主要有捷運橘線O13站土地開發案、前鎮社區長照BOT案、左營機20公辦都更案，均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等各項區位優勢。

高雄市 陳其邁

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