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屏東930安心上工職缺超搶手 首波最快七月底上工
屏東縣政府獲配930個安心上工職缺，7月開放報名後，詢問電話不斷。縣府勞動暨青年發展處今天表示，符合資格民眾可至台灣就業通網站申請，或洽詢屏東、潮州就業服務中心及各鄉鎮市就業服務台，首波進用人員最快可於七月底前上工。
勞青處指出，安心上工職缺只要15歲以上，且符合相關資格都可申請。進用人員以基本工資時薪168元核薪，每人每月工作上限80小時，最高每月可領1萬3440元。不過該計畫每人最多可上工時間960小時，亦即以往若曾參與安心上工，且時數已達上限即不能再申請。
此次獲配930個職缺，包括原民處開出的屏東市原百貨場域清潔防疫、體發中心開出的屏東市體育館田徑場內外清潔等工作，部分需有特殊條件限制，如三地門鄉衛生所需3名人力但都需具備族語能力。
勞青處表示，符合資格民眾可至台灣就業通網站申請，或洽詢屏東、潮州就業服務中心及各鄉鎮市就業服務台申請。依個人意願選填志願序後，該處將依用人單位需求進一步審核，錄取者最快可於七月底前上工。
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