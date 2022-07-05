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金門縣定古蹟動工颳倒紅龍柱還發爐 民眾熱議：要發了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
動土儀式的紅龍柱忽然傾倒，工作人員趕緊將紅柱重新扶正。記者蔡家蓁／攝影
動土儀式的紅龍柱忽然傾倒，工作人員趕緊將紅柱重新扶正。記者蔡家蓁／攝影

縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程於今日舉行動土儀式，此次的修復工程著墨在屋頂裝飾及棟架，恢復40多年前被水泥包覆的傳統建築原貌，並保留戰爭遺跡，工程決標金額1812萬元，預計明年10月竣工。

動土儀式由縣長楊鎮浯、議長洪允典等人主持，眾人祈求工程順利；典禮前，由楊鎮浯頒發感謝狀，表彰參與修復的匠師大木作李世琛、泥作王振道、瓦作黃慈友及剪黏林電貳，感謝他們以精湛工藝，恢復古蹟原有風貌。

金門縣文化局表示，蔡厝的蔡氏家廟從宋代開始，歷經了數百年的更迭，中間經歷了2次的擴建，明代16世祖蔡祚德見家廟長年損壞日益嚴重，且認為家廟格局類似布袋口狀，規模不夠寬大，擴增家廟公地範圍，重建家廟，正殿、廊廡、門廊組成的家廟延續至今。

值得一提的是，今天活動上出現諸多怪異現象，包括當長官開始上香祝禱時，忽然颳起大風，現場高架花籃先被風吹倒，之後立於動土沙堆的紅龍柱也忽然傾倒，甚至香爐還「發爐」，引起現場一陣騷動，民眾議論紛紛，有人說，「可能要發」、也有人說是不詳預兆，讓整場動土儀式增添不少話題性。

蔡復一1576年（明神宗萬曆4年）生於蔡厝，他19歲中鄉舉、20歲賜進士出身，一生文韜武略，50歲於征戰中辭世，追諡兵部尚書，相當現今國防部長。 蔡厝蔡氏家廟為蔡復一家族的家廟，未來修復完成，家廟中將懸掛蔡復一畫像，來紀念這位偉大的先人。

文化局表示，蔡厝蔡氏家廟建築屬單進式格局，雖沒有過多的色彩，木構柱梁較細，各間疏散而質樸；木構造工法精細獨特，未上彩繪的棟架也是地區少見，2015年指定為縣定古蹟，這次修復工程針對屋頂裝飾及棟架有較多著墨。

文化局也指出，側廳有軍方駐紮的痕跡，包括軍方上漆的格柵、門扇，會在這次修復工程恢復素雅樣貌；但外牆上留有的「反共抗俄」標語不移除，將與牆上的彈孔，訴說著冷戰時期的故事。

與會貴賓在典禮結束後，一起合影。記者蔡家蓁／攝影
與會貴賓在典禮結束後，一起合影。記者蔡家蓁／攝影
動土儀式由縣長楊鎮浯、議長洪允典等人主持，各界持鏟動土，正式開工。記者蔡家蓁／攝影
動土儀式由縣長楊鎮浯、議長洪允典等人主持，各界持鏟動土，正式開工。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程於今日舉行動土儀式，縣長楊鎮浯、議長洪允典等人上香祝禱。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程於今日舉行動土儀式，縣長楊鎮浯、議長洪允典等人上香祝禱。記者蔡家蓁／攝影
動土典禮前，縣長楊鎮浯頒發證書感謝參與修復工程施作的匠師們。記者蔡家蓁／攝影
動土典禮前，縣長楊鎮浯頒發證書感謝參與修復工程施作的匠師們。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程今日舉行動土儀式，進行到一半時，沙堆中的紅龍柱忽然傾倒，工作人員趕緊衝上前扶住。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程今日舉行動土儀式，進行到一半時，沙堆中的紅龍柱忽然傾倒，工作人員趕緊衝上前扶住。記者蔡家蓁／攝影

古蹟 金門

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