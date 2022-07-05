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官澳海堤越來越熱鬧 玩立槳、卡丁車嗨尬GO

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學運動與休閒學系產學合作「青禾興新創公司」引進微型電動車「High kart」到金門官澳海堤，歡迎民眾踴躍預約體驗。圖／金大提供
金門大學運動與休閒學系產學合作「青禾興新創公司」引進微型電動車「High kart」到金門官澳海堤，歡迎民眾踴躍預約體驗。圖／金大提供

漫長暑假何處去？SUP國立金門大學運動與休閒學系產學合作「青禾興新創公司」引進微型電動車「High kart」到金門官澳海堤，這款結合電能驅動及未來科技的車輛，兼顧操控及安全，不少人聞訊都躍躍欲試。

金大運休系表示， 這輛車就是疫情前讓全世界遊客蜂湧而至，蒞臨日本東京，大阪，沖繩駕馭的迷你汽車，「青禾興新創公司」董事長蔡可賓是金門人，他堅持把第一個案場留在金門，讓金門成為世界第一，這是董事長的發願，以自己的產業背景及專長，延續阿公蔡廷青，父親蔡顯興的汽車維修技術，抱著學以致用的心情回饋家鄉。

據了解，業者希望透過High kart旋風，讓年輕族群的朋友願意來到金門，帶來新的經濟發展，並為金門留下新的記憶亮點，目前雙方產學合作的重點為結合漆彈生存遊戲、沙地風帆車、水陸雙棲遊程、電動篷車觀景遊程、瓊林宴文化體驗遊程等。

蔡可賓表示，這款車結合電能驅動及未來科技為前提，打造純電能驅動微型車，不只同步德國、日本、韓國，技術更是已經遠遠超越了全新動能，結合綠電，儲電系統。

蔡可賓強調，他們的車子不會有汽油車的廢氣，抖動，噪音擾民，巡航時產生類戰鬥機的音爆聲，讓駕馭者腎上腺激增，情緒高昂；這一部專利微型電動車配備四迴路手煞車自動斷電安全系統，動能表現上有超跑的加速線性，於電能續航可以連續行駛約7小時，具備完整換檔系統，並加備了車規用LED車頭燈、方向燈、後視鏡、反光飾條、安全帶、前後保險桿，是兼顧操控及安全的大玩具。目前配合台灣北部多所高中職，科技大學等校園，透過孩子們的喜歡，興趣，為學生傳授道路交通安全與生命教育課程。

據了解，High kart一小時與SUP立式划槳二小時體驗價均為1200元，縣民及學生優惠85折，官澳里民優惠5折(第一次)。想要嘗鮮的民眾，可以報名體驗，報名網址：https://reurl.cc/Wr2Mmy，聯繫電話：0975-171389。

金大運動與休閒學系在官澳海堤也提供SUP立式划槳的教學與體驗，不少試過的人都說好玩。圖／金大提供
金大運動與休閒學系在官澳海堤也提供SUP立式划槳的教學與體驗，不少試過的人都說好玩。圖／金大提供
金門大學運動與休閒學系產學合作「青禾興新創公司」引進微型電動車「High kart」到官澳海堤，相當有趣。圖／金大提供
金門大學運動與休閒學系產學合作「青禾興新創公司」引進微型電動車「High kart」到官澳海堤，相當有趣。圖／金大提供

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