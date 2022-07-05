黃線先期工程開跑 市府1.13億改善媽祖港橋下地質

高雄捷運黃線已公開招標，力拚今年底動工，未來會行經前鎮區媽祖港橋下方，市府投入1.13億元改善橋墩下方地質。高市副市長林欽榮說，這也代表黃線開啟先期施工，工程設計將在7月中旬完成並上網招標，預計11月施工地質改良施工作業。

高市媽祖港橋重建工程也持續進行中，日前已完成舊橋吊離，本周將碎擊橋梁、吊離橋面板，以便鋼便橋施工。媽祖港橋是往來五甲、前鎮重要橋梁，往來車輛眾多現況交通流量大，為降低交通衝擊，工程分兩階段採「半半施工」。

媽祖港橋主橋梁施工經費約2.9億元、工期694日曆天，改建後橋梁長度59公尺、寬度25公尺，往前鎮方向會有3車道、往鳳山方向為2車道及4.2公尺寬人行道。

林欽榮說，後續將進行鋼便橋施作、圍堰打設、舊橋墩打除及基樁拔除、地質改良等，工區設有救生衣、救生圈、攔截索等安全裝備，市府也謹慎面對交通尖峰流量可能帶來的衝擊。

黃線為地下化中運量捷運系統，為保障捷運潛盾施工安全性，市府發包媽祖港橋改建下方橋墩地質改良作業，林欽榮說，為減少對市民影響，媽祖港橋重建和地質改良作業同步進行。地質改良作業工期240日曆天，如順利可於11月中旬進行地質改良施工作業，象徵捷運黃線開始先期施工。