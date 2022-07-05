疫後回歸太夯！屏東馬拉松報名疑指向詐騙網址 縣府忙提醒

馬拉松賽事疫後回歸，報名踴躍。但有跑友發現屏東馬拉松報名網址疑指向詐騙網站，報名點擊時都遭防毒軟體攔截。屏東縣政府體育發展中心主任黃柏翰今天證實確有此情形，主因是委外廠商提供的短網址疑與一個詐騙集團的短網址相同，體發中心已急擬聲明提醒跑友注意。

今年下半年有多場馬拉松賽事因疫情趨緩復辦，屏東縣包括屏東馬、高樹蜜鄉國際馬拉松以及萬丹紅豆馬拉松都將陸續登場。其中高樹馬曾獲跑友4.4顆星評價，沿線補給在地水果，被跑友讚為超澎湃。萬丹紅豆馬已有4年歷史，但因疫情停辦2年，復刻回歸也將於12月25日舉行。

預於10月16日舉行的屏東馬，7月起開放報名，19日前還可抽早鳥禮，報名除可獲紀念跑衣、跑褲，完賽還加碼屏東限定款背包，被跑友形容為物資超值。不過一位陳姓跑友點擊縣府報名網址，卻發現連結疑指向詐騙集團。

黃柏翰表示，工作人員以桌機點擊，確實也發現此情形。初步查詢發現，是委外廠商提供的短網址有問題，該連結疑與一個詐騙集團使用的短網址相同，點擊時才遭防毒軟體判定為惡意網站，因此遭攔截。體發中心已緊急擬訂聲明，澄清跑友疑慮。

黃柏翰指出，因報名連結已在多個臉書社群宣傳，目前暫無更改計畫，不過中心工作人員測試，發現若使用手機點擊連結，即可順利報名，建議跑友若無法以桌機連結報名，改用手機操作。