高雄最大運動中心今動工 投入4.1億打造複合式運動場域

高雄「楠仔坑運動中心」今舉辦動工典禮，由市長陳其邁主持；該座運動中心，投入4.1億元興建，為複合式運動中心，預計2024年完工。未來除可供在地居民使用，也能與鄰近燕巢、大社、仁武、左營等6區約30萬人口共享運動空間。

市府表示，去年市府爭取中央經費挹注，獲得教育部體育署核定補助2億元，市府自籌2.1億元，在既有的楠梓運動園區新建楠仔坑運動中心，同時也是市府，預計新建五座運動中心之一，目前已發包準備動工，預計2024年完工。

市府工務局長楊欽富指出，楠仔坑運動中心鄰近國道一號旁旗楠路，為既有的楠梓運動園區，將保留原有游泳池並新建地上2層的中大型運動中心，是複合式運動中心，內建50公尺水道室內溫水游泳池、可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場、及飛輪、韻律、瑜珈、健身中心等十項現代運動設施，計畫總經費為4.1億元。

市府運動發展局長侯尊堯說，楠仔坑運動中心雖位於楠梓，但可供燕巢、大社、仁武、左營、橋頭及梓官約30萬人口使用，周邊初估路程只需10分鐘。

侯尊堯說，市府布建的運動中心，分為將完善既有運動園區、活化現有空間、新建體運動場及媒合校園空間等策略，將在高雄13個區個別設置運動中心，初估未來服務人口可達202萬4942人。