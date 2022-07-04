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出遊小心！蘇貞昌種樹百里2.0啟動 屏東枋山今封道10小時

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫，明天將封閉台1線枋山鄉鳳安宮至成功路北上內側車道施工，封閉時間10小時，呼籲用路人小心駕駛。圖／讀者提供
屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫，明天將封閉台1線枋山鄉鳳安宮至成功路北上內側車道施工，封閉時間10小時，呼籲用路人小心駕駛。圖／讀者提供

行政院長蘇貞昌擔任屏東縣長在台1線屏鵝公路種樹百里，時隔31年後，公路總局斥資48.8億元推動「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」。警方表示，台1線枋山鄉鳳安宮至成功路口明天將封閉北上內側車道施工，封閉時間上午8點至下午5點30分近10小時，呼籲用路人小心駕駛。

交通部公路總局第三區養護工程處表示，屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫以桿線下地及植栽改善為主，其中，桿線下地施工路段約69公里，植栽改善預種植3700株喬木及64萬株灌木。

因專案工期長達半年，且又值暑假期間，疫情緩解可能有出遊潮，讓警方高度緊張，提前擬妥交通疏導規畫。枋寮警方局指出，台1線枋山鄉鳳安宮至成功路口，今天率先施工，屆時將封閉北上內側車道。為免施工造成大塞車，警方將編排警力疏導，必要時將引導車輛行駛替代道路

枋寮分局長黃政龍表示，以往連續假期車流較大的水底寮以南瓶頸路段（約436.5～445.5公里），暑假期間暫不施工，將延後至9月份施作。

恆春警分局指出，為免往墾丁台26線大塞車，建議用路人往墾丁，可在車城海口長灘飯店前路口右轉屏152線車城沿海景觀道路，再接屏153線繼續南下。北上則可在台26線南灣南光路口左轉，接屏153線後至海口長灘飯店前路口左轉台26線北上。

警方強調，為確保車流順暢，已編排交通快速疏導部隊，一旦出現壅塞或事故將機動疏導並排除，用路人可隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，掌握最新路況和替代道路資訊，上路前可先下載「屏東好交通APP」，掌握路況。

替代道路 蘇貞昌 屏東

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