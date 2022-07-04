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馬公港郵輪碼頭 浚挖提供7.5萬噸郵輪泊靠

中央社／ 澎湖縣4日電

台灣港務公司今天表示，馬公金龍頭灣區郵輪碼頭開發案，已啟動擴建馬公港1號碼頭，延長興建至320公尺，水深浚挖至9公尺，提供7.5萬噸郵輪泊靠，帶動澎湖經濟起飛。

澎湖縣政府4日縣務會議邀請台灣港務公司專題報告金龍頭灣區郵輪碼頭開發案，縣長賴峰偉會中表達縣府將協助港務公司共同發展海洋觀光，促進澎湖經濟起飛。

港務公司副工程師許大誠表示，澎湖國內整體商港開發計畫分金龍頭灣區、郵輪碼頭及旅運中心。金龍頭灣區內的青年活動中心規畫為旅宿、會議室及藝文空間，保修工廠及船塢將設計為旅客服務中心、餐飲、展覽；另情人道打造為水岸商店街，還有郵輪接駁、遊艇娛樂船小型船渠、沙灘遊憩區等。

許大誠表示，金龍頭灣區目前辦理公告上網招商作業，招商範圍包含金龍頭青年活動中心、保修工廠及船塢、小型船渠；維護管理範圍包括沙灘遊憩區及區內道路、沙灘遊憩區南側水域，全案預計民國113年9月完成。

港務公司副工程師葉俐杞表示，港務公司依藍色公路10年發展計畫，提升馬公港埠建設，推動郵輪觀光旅遊，已啟動擴建馬公港1號碼頭，延長興建至320公尺，水深浚挖至9公尺，提供7.5萬噸郵輪泊靠。

葉俐杞表示，郵輪碼頭延建工程經費新台幣6.63億元，施工720日曆天，截至6月底實際進度25.76%，目前進度超前，正進行鋼管樁製作、接樁及進場等作業、預鑄版製作、運輸及吊放，預計112年12月完工。

至於馬公郵輪旅運中心，葉俐杞表示，工程經費4.34億元，工程期程24個月。目前完成細部規劃，提送縣府都市設計審議委員會審查，預計9月公告招標。

葉俐杞說，郵輪旅運中心採雙曲面屋頂設計，型塑船帆意象，屋頂點綴活潑色系鋼板，呼應菊島色彩，環景梯增加心鎖牆元素，創造記憶亮點，大片觀景窗，並以當地在地元素石櫺窗為主體，再加入自然元素，玄武岩轉化為外部裝飾，結合深刻造型意象。

郵輪 馬公 碼頭

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