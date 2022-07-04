魚虎現蹤柴山滯洪池 高雄水利局將降水位撈除

有「潭中惡霸」之稱的魚虎，近日在柴山滯洪池現蹤，民眾觀察到有魚虎捕食、在水面翻滾產生的「死亡泡泡」，議員籲市府積極處理。高雄水利局表示，之後會放水降水位撈除。

魚虎不僅繁殖力超強，求生適應能力也很強，容易對其他自然物種展開無差別攻擊。近年來最有名的就是南投日月潭的魚虎群，在6、7月繁殖期間，湖面都可以輕易目擊魚虎身影。

民進黨高雄市議員簡煥宗今天發布新聞稿指出，接獲民眾反映，柴山滯洪池出現魚虎，還有民眾自動組成防堵團欲獵捕。簡煥宗說，魚虎捕食時，會在水面處翻滾游動，使湖面產生水花與泡泡，這景象也被稱為是水環境的「死亡泡泡」。魚虎群生性兇猛，最大可達10多台斤，容易壓迫原生魚種生存空間。

簡煥宗指出，魚虎可能是被民眾養大後放生到戶外。他擔憂除了使水域失去平衡，更可能釀成自然水環境生態浩劫。呼籲高雄市政府相關單位應積極處理，防堵外來種入侵。

對此，高雄市水利局接受中央社記者訪問表示，柴山滯洪池採乾式設計，完工後滯洪池不會蓄水，但因目前鼓山運河有應急工程施工中，所以才進行擋水，把雨水暫留在滯洪池內，避免流入鼓山運河，以利工程施工。

水利局表示，鼓山運河應急工程預定下週完成後，柴山滯洪池即可放水降低水位，並將魚虎撈除。