疫後旅遊潮將至...掌握小琉球生態變化 學者投入水質調查

屏東縣政府近年在琉球鄉設置3座聚落式汙水處理廠，處理居民及遊客廢水，琉球鄉有8個村，尚有3個村不在汙水處理廠涵蓋範圍，第4座聚落式汙水處理設施今動土，被視為汙水處理重要一里路，明年6月啟用後，屆時全島9成汙水可納管處理。為掌握小琉球水質，學者將啟動調查。

國立中山大學海洋事務研究所特聘教授張水鍇，長期關注小琉球生態議題，張說，增加一座新的汙水處理設施對當地生態恢復有助益，當地仍擔心是否足以涵蓋劇增的民宿，生活廢汙水排入海或潮間帶，造成水域營養鹽過高、藻類大量增生及海水酸化，也加速海膽侵蝕珊瑚礁台的速度，將與其他單位合作投入水質調查，盼能掌握水質現況及對生態連動影響。

從屏東東港航行20分鐘，就能遠離塵囂親近美麗珊瑚礁島，小琉球近年成為人氣度假勝地，當地民宿如雨後春筍般成長，合法150餘家，未納管民宿地方粗估高達500家，黑數難計。

民宿增多，汙水處理負荷加劇，本報採訪團隊4月間空拍直擊漁埕尾潮間帶旁，距離約5、60公尺有兩處大排水管往潮間帶方向匯流，海岸旁有一撮民宿建物，汙水處理若沒跟上，等於潮間帶保護措施只做半套。

一系列深度報導，喚起立委、縣府、鵬管處等單位重視，催生海域遊憩、漁業及保育小平台，海委會另架構遊憩、漁業、保育跨領域大平台，讓跨機關協調更順暢。海委會表示，2個小平台已各開一次會議，預計7月下旬或8月上旬開第一次大平台會議，對各項環境、生態管理措施凝聚共識。

小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉說，今年5月赴小琉球遊客5萬多人次，6月上升到9萬多人次，疫後旅遊潮即將出現，守護環境刻不容緩，精進汙水處理設施是重要一步。