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原宿玉竹商圈沒落 青年局打造社團實驗室吸人

聯合報／ 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄玉竹商圈過去曾有不少特色小店，但近年沒落後招租資訊隨處可見，疫情衝擊下僅有2成店家營業。記者林巧璉／攝影
高雄玉竹商圈過去曾有不少特色小店，但近年沒落後招租資訊隨處可見，疫情衝擊下僅有2成店家營業。記者林巧璉／攝影

高市新堀江、原宿玉竹商圈過去曾是年輕人逛街聖地，但近年來沒落、隨處可見招租、出售。市府承租當地建物，簽約五年花費逾百萬，打造「雄校聯社團養成實驗室」，盼找回年輕人。議員認為，活絡商圈應先振興景氣。

隨高雄發展重心轉移，加上網路購物興盛，玉竹商圈沒落多年，近兩年受疫情影響，商家生意更是一落千丈，僅2成店家開門營業。小吃店老闆娘說，這裡像是死窟，但已在此經營20多年，離開也捨不得。為找回人潮、讓年輕學子有更安全場地進行社團練習，市府承租當地八層樓建物，打造「雄校聯社團養成實驗室」，規畫練舞室、吉他室、攝影空間等。期能聚集年輕人，打造商圈特色。

市議員黃紹庭表示，市府為年輕學子找活動空間值得肯定，但如果將實驗室定義為活絡商圈的政策，「這完全是錯誤的方向！」黃紹庭指出，南高雄商圈沒落多年，主要仍是高雄景氣差，沒有人就無法活絡商圈，市府要怎麼讓人潮回到南高雄，絕不是辦辦活動、成立社團實驗室就能解決的。

市議員吳益政認為，市府可封街辦市集活動，打造無車人行空間，「市集不是非要辦在愛河不可，透過舊有商圈結合創新市集，可讓人群聚集，產生新的火花。」在國外商圈和市集融合，成為觀光客必遊之處。

市議員郭建盟表示，過去新堀江一帶相當繁華，像是不夜城，但近年商圈沒落，年輕人找不到回到商圈的理由。成立實驗室，可解決商圈無人、學生無練舞場所等兩大問題。學生練舞後，可在商圈用餐、逛街，購買表演服飾等。每個高雄的商圈如果都能找到自己的主題，可以讓服務業高值化，帶動商圈商機。

社團實驗室去年5月正式開館，青年局表示，空間免費供學生社團借用，提供完善的設備。實驗室坐落於中山一路10-2號，鄰近中央公園捷運站3號出口，交通便捷。青年局長張以理表示，今年一月至今超過2萬5千人次借用，學生使用踴躍，但因疫情影響，不少店面未營業，活絡商圈的效益仍需長期努力。

美式古著服飾店吳老闆說，自己約4年前租下玉竹商圈店面，但人進不來、商圈特色不足，不少人都跑到北高雄，「確實是在苦撐，如業績不見改善，預計一兩年後將搬離。」

住商不動產高雄新堀江加盟店長廖云暘指出，近年商圈轉移，新堀江、玉竹商圈都受影響，新堀江仍有成交量，價錢僅剩全盛時期一半，但玉竹商圈招租困難，連詢問電話都進不來。

高雄玉竹商圈過去曾有不少特色小店，但近年沒落後招租資訊隨處可見，疫情衝擊下僅有2成店家營業。記者林巧璉／攝影
高雄玉竹商圈過去曾有不少特色小店，但近年沒落後招租資訊隨處可見，疫情衝擊下僅有2成店家營業。記者林巧璉／攝影
高雄玉竹商圈過去曾有不少特色小店，但近年沒落後招租資訊隨處可見，疫情衝擊下僅有2成店家營業。記者林巧璉／攝影
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疫情 青年 黃紹庭

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