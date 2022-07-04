光武國小運動館及停車場共構 智慧管理設電動車優先格

高雄市副市長林欽榮今天到光武路與淵明街口，視察光武國小體操訓練館暨多功能運動館及地下停車場共構新建工程。為因應三民區當地社區停車需求及學生體育課需要，地下一、二樓建為停車場，可容納125車位及3個無障礙車位；地上為學生體育活動場地。興建經費約2.2億元，目前正在申請使用執照，預計9月啟用。

光武國小體操訓練館暨多功能運動館及地下停車場共構新建工程109年3月開工，主體工程已全數完成，6月23日進行使用執照勘驗缺失修正，接續將啟動地下停車場智慧停車設備建置，工務局及交通局將加速取得使用執照，並完成地下停車場相關營運設施建置滿足地方周邊5個里的停車需求。

林欽榮表示，光武國小鄰近中山高速公路九如交流道及三民東區住商密集區，周邊居民長久以來深受停車空間不足之苦，為增加本市停車供給並提升土地使用效率，市府爭取中央前瞻基礎建設計畫經費補助，評估設置立體停車場以整合光武國小專業體操訓練場館需求，將光武國小體操訓練場館打造為大高雄體操訓練推廣基地，同時改善鄰近地區停車位不足現況。

林欽榮說，地下一、二樓停車場設置128席小客車停車位，導入先進的資訊通訊技術以及智慧管理服務，即時提供停車資訊，便利民眾查找停車位，更能提高營運效率。目前地下兩層的智慧化停車場，已交由交通局建置智慧化停車系統及相關營運設施，預計9月開放民眾使用，採用「車牌辨識系統」，運用前後拍雙車牌辨識，提高準確率，且辨識速度只需0.3秒，並透過「車位在席系統」紅綠燈顯示，可減少民眾在場內來回尋找車位。