快訊

騎車變「划船」！新北多地淹水驚現一波波海浪 騎士冒雨牽行

宜蘭童玩節水質PH1.6遭譏「化骨水」？ 縣府怒批網友惡搞

降雨影響疏伐進度 小關山林道延長管制至7月31日

中央社／ 高雄4日電

為疏伐荖濃溪事業區人工林，林務局屏東林管處2月起管制遊客車輛進入小關山林道，又因5月起接連降雨，導致林道邊坡落石崩塌，影響作業進度，管制延長至7月底。

屏東林管處今天新聞稿表示，為營造健康國有人工林與提升國產材自給率，自今年2月起，在小關山林道（美瓏山林道）18公里處，辦理荖濃溪事業區第99、100林班的國有人工林疏伐撫育作業。

作業期間林道全線有重機具及運材車輛進出，為維護 人員及車輛安全，遊客須將車輛停放在7公里處管制哨，再步行進入林地；遊客欲前往竹林休閒農業區，仍可由小關山林道起點旁的替代農路開車進入，不受林道管制影響。

林務局指出，林道管制措施期限原訂至7月6日止，但因5月起接連受梅雨鋒面、西南氣流降雨影響，導致林道邊坡落石崩塌，影響作業進度，需延長林道管制措施至7月31日，以完成人工林疏伐作業。

屏東 崩塌 落石

延伸閱讀

影／苗21線2處坍方路斷、午前3.5K單線通車 神仙谷遊客仍受困

台南關子嶺深夜落石 驟雨不斷土石鬆動上山小心

苗21線大落石阻路、鹿場遊客受困 重病老婦送醫不及過世

南橫公路大落石擊中車輛 副駕乘客輕傷無大礙

相關新聞

疫後旅遊潮將至...掌握小琉球生態變化 學者投入水質調查

屏東縣政府近年在琉球鄉設置3座聚落式汙水處理廠，處理居民及遊客廢水，琉球鄉有8個村，尚有3個村不在汙水處理廠涵蓋範圍，第...

高市原宿玉竹商圈沒落 青年局打造社團實驗室吸人

高市新堀江、原宿玉竹商圈過去曾是年輕人逛街聖地，但近年來沒落、隨處可見招租、出售。市府承租當地建物，簽約五年花費逾百萬，...

高雄捐血送300元石斑魚！ 限額200份地點在這裡

高雄市永安區漁會與高雄捐血中心今天於楠梓捐血室舉辦「捐血送石斑魚」活動，民眾只要捐250cc就能帶回1包價值2、300元...

影／拿武裝抗日談烏克蘭對抗俄羅斯 游錫堃：年輕人會保護台灣

立法院院長游錫堃上午在立法院舉辦的「大專青年國會民主研習營」致詞時，大談馬關條約後日本在1895年花了5個月又20天才「...

影／小琉球第四座汙水處理設施動工 龜島生態再升級

小琉球汙廢水以往直接放流入海，影響海域生態，也讓龜島美名蒙塵，屏東縣離島小琉球第4座大福聚落式汙水處理設施今天動土，縣長...

影／「高雄聊療號」輕軌列車療癒上路！坐擁超人氣貼圖

高雄「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療號」輕軌彩繪列車今天開箱啟航，車身集結6位超人氣貼圖明星，分別是貓爪抓、塔仔不正經、無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。