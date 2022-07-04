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後疫時代尋新商機 屏東文創品牌造星計畫起跑

中央社／ 屏東4日電
屏東縣政府為扶植文創產業，推出「2022屏東西」文創品牌造星計畫徵選活動，廣邀屏東在地的文創業者報名參加。 中央社／屏東縣政府提供
屏東縣政府為扶植文創產業，推出「2022屏東西」文創品牌造星計畫徵選活動，廣邀屏東在地的文創業者報名參加。 中央社／屏東縣政府提供

為了在後疫時代找出新商機，屏東縣政府扶植文創產業，推出「2022屏東西」文創品牌造星計畫徵選活動即日起徵件，預計選出最具潛力的15個品牌，將參展今年台灣文博會。

縣府文化局今天新聞稿廣邀屏東在地的文創業者報名參加，即日起至7月15日徵件，預計徵選出最具潛力15個品牌，不但參展今年台灣文博會，並可拓展線上或線下販售通路，為品牌激增曝光度，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫時代找出新商機。

「商品受疫情影響滯銷？」、「有好商品卻苦無銷售通路？」文化處表示，今年造星計畫再升級，入選者除由業界專家進行一對一的輔導，將協助業者上架至亞洲領先設計電商平台Pinkoi，還拓增進駐屏菸1936文化基地「好屏製造所」上架展售，其中3家品牌還可獲免費改造，強化在地品牌的能量與通路。

全明星文創輔導團師資包括國際設計師Daniel Wong黃偉豪、創意活動行銷專家姜怡伶、KKDay行銷長黃昭英、康泰納仕樺舍集團董事總經理CM劉震紳與嘖嘖群眾募資平台專案經理施淳耀，將全新的品牌概念導入，帶來絕對屏東感的新茁壯思維。

文化處長吳明榮說，文創品牌造星計畫今年邁入第3年，過往已輔導多個品牌轉型，且都有亮眼成績。來自滿州鄉的「蜂女孩」經過去年一整年的品牌打造計劃，透過專業輔導團隊的經驗分享與設計啟發完成品牌新包裝設計，再造蜂女孩品牌概念與打造未來IP價值，更在5月母親節與百貨服飾品牌跨類別品牌合作，響應品牌不同面向與拓展行銷。

造星計畫歡迎現有品牌的屏東業者且有實體產品者、屏東在地優秀的文化創意產業、工藝、設計產業近3年曾獲經濟部中小企業處小型企業創新研發計畫（SBIR）補助者踴躍申請。徵選辦法https://forms.gle/rVQVESj9eCKu4dpcA，或參文化處官網最新訊息。

品牌 屏東縣政府 文創產業

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