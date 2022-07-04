影／60歲于炯彬與2友人終圓夢 23天馬拉松環台今抵台中

60歲于炯彬想跑馬拉松環全台圓夢，他和陳太龍、方錫棋，圓夢3人組，他們23天馬拉松環台一圈，今天跑抵台中完成全程，中市議員謝志忠到場為「不老跑者」加油打氣，為他們勇敢踏上夢想旅程，致上最高敬意。

于炯彬平時熱愛慢跑，今年60歲，準備退休，希望圓夢超越自我，展開環島跑行，他從6月12日自台中大坑出發，落點住宿經雲林、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、新北等地，今天跑回到台中大坑，完成近1000公里的全台巡禮。

今天是最後一天，3人從苗栗跑回來，途經新社，一群跑友們在新社的八方雲集設加油站，在炎熱氣候，特別為于炯彬三人組，獻上最大的敬意與祝福，最後的10里路，眾不斷喊加油。

跑者于炯彬說，他在自己的人生夢想清單當中，就是60歲前跑步環台、完成台灣東西南北四極點，並在夏天以自行補給、背行李的方式完成。

23天的路途，夏季烈日背著大行囊前進，真的容易，他說曾多次想放棄，但想到這是自己的人生夢想，無論如何還是堅持下來，他非常感謝同伴方錫棋及陳太龍，還有吳振蓉夫妻的鼎力幫忙，才能完成環台壯舉。