影／60歲于炯彬與2友人終圓夢 23天馬拉松環台今抵台中
60歲于炯彬想跑馬拉松環全台圓夢，他和陳太龍、方錫棋，圓夢3人組，他們23天馬拉松環台一圈，今天跑抵台中完成全程，中市議員謝志忠到場為「不老跑者」加油打氣，為他們勇敢踏上夢想旅程，致上最高敬意。
于炯彬平時熱愛慢跑，今年60歲，準備退休，希望圓夢超越自我，展開環島跑行，他從6月12日自台中大坑出發，落點住宿經雲林、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、新北等地，今天跑回到台中大坑，完成近1000公里的全台巡禮。
今天是最後一天，3人從苗栗跑回來，途經新社，一群跑友們在新社的八方雲集設加油站，在炎熱氣候，特別為于炯彬三人組，獻上最大的敬意與祝福，最後的10里路，眾不斷喊加油。
跑者于炯彬說，他在自己的人生夢想清單當中，就是60歲前跑步環台、完成台灣東西南北四極點，並在夏天以自行補給、背行李的方式完成。
23天的路途，夏季烈日背著大行囊前進，真的容易，他說曾多次想放棄，但想到這是自己的人生夢想，無論如何還是堅持下來，他非常感謝同伴方錫棋及陳太龍，還有吳振蓉夫妻的鼎力幫忙，才能完成環台壯舉。
連續23天跑馬拉松，從起點今天跑回終點，3人激動擁抱，于炯彬、陳太龍、方錫棋，圓夢3人組，今天完成目標，誓言明年將組10人團，再次挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言