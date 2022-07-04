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高雄捐血送300元石斑魚！ 限額200份地點在這裡

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
永安區漁會與高雄捐血中心今天辦「捐血送石斑」活動，漁會總幹事李秋錦（左）、常務監事黃世祿（中）與高雄捐血中心業務組長葉正弘（右）合影。圖／邱志偉服務處提供
永安區漁會與高雄捐血中心今天辦「捐血送石斑」活動，漁會總幹事李秋錦（左）、常務監事黃世祿（中）與高雄捐血中心業務組長葉正弘（右）合影。圖／邱志偉服務處提供

高雄市永安區漁會與高雄捐血中心今天於楠梓捐血室舉辦「捐血送石斑魚」活動，民眾只要捐250cc就能帶回1包價值2、300元的石斑魚及魚骨回家，500cc送2包，鼓勵民眾捐血，有事前預約捐血小板的民眾收到石斑魚，直呼回家可以加菜。高雄捐血中心業務組長葉正弘指出，目前約僅剩5.9天庫存，尤以A、O型血最缺少，邀請民眾捲起袖子，踴躍參與捐血。

永安區漁會總幹事李秋錦、常務監事黃世祿、立委邱志偉今天載著約200隻石斑魚及石斑魚骨抵達高雄捐血中心，李秋錦表示，捐血贈送的石斑是已經三清（清魚鱗、魚鰓、內臟）、真空包裝冷凍的石斑，回家後解凍直接清蒸、切塊煮魚湯都鮮美無比，石斑體型大小適中、肉多刺少，是適合家庭開伙的家常魚類。

葉正弘表示，受疫情影響各捐血室平日捐血民眾不到10人，假日也在10多人左右，一般最好要有7天以上庫存量，但今天上午統計只剩5.9天，星期一是出血到醫院的日子，出血完約只剩4天捐血量，希望透過邱志偉及永安漁會捐血送石斑的活動，除幫助漁民也能吸引更多民眾響應捐血，未來有機會還能再合作辦理類似活動。

高雄捐血中心表示，血小板不能久放，只有5天期限，因此有熱心民眾固定每2周前往花費半小時至1小時時間捐血小板。其中林先生上周預約今天到楠梓捐血室，他說自己從17歲開始捐血，已累積180多次，有意外收穫覺得非常驚喜。鞠先生捐血長達980多次，他表示，捐血一袋救人一命，早期捐全血，後來改捐血小板，沒想到今天加碼送石斑魚，也是幫助漁民，說不定回家吃完還會想再買。

黃小姐休假路過看到今天捐血送石斑魚活動，特別來捐血，她說，平常就有捐血習慣，看到今天送石斑魚，覺得非常超值，會想找家人一起來捐。

邱志偉表示，農委會針對石斑養殖漁民有推出延養利息補貼，還有獎勵加工及外銷，國內方面則透過網購平台建立消費者與產地連結，多管齊下分批銷售石斑，未來台灣石斑產業的銷售產業鏈將更多元。高雄捐血中心表示，除了楠梓捐血室有送石斑魚活動，嘉義、台南的捐血室預計本月11日將辦捐血送烤雞活動，相關資訊可追蹤「烤雞特攻隊」臉書粉專。

高雄市永安區漁會與高雄捐血中心合作今天舉辦「捐血送石斑」活動，吸引不少民眾前往捐血。記者陳玫伶／攝影
高雄市永安區漁會與高雄捐血中心合作今天舉辦「捐血送石斑」活動，吸引不少民眾前往捐血。記者陳玫伶／攝影
高雄市永安區漁會與高雄捐血中心合作今天舉辦「捐血送石斑」活動，吸引不少民眾前往捐血。記者陳玫伶／攝影
高雄市永安區漁會與高雄捐血中心合作今天舉辦「捐血送石斑」活動，吸引不少民眾前往捐血。記者陳玫伶／攝影
疫情影響民眾捐血意願，高雄捐血中心今天只剩約5.9天的庫存量，永安區漁會與中心合作推出「捐血送石斑」活動可吸引民眾捐血。記者陳玫伶／攝影
疫情影響民眾捐血意願，高雄捐血中心今天只剩約5.9天的庫存量，永安區漁會與中心合作推出「捐血送石斑」活動可吸引民眾捐血。記者陳玫伶／攝影
高雄市永安區漁會與高雄捐血中心合作今天舉辦「捐血送石斑」活動，有定期捐血小板的民眾收到石斑魚覺得是意外之喜，直呼回家加菜。記者陳玫伶／攝影
高雄市永安區漁會與高雄捐血中心合作今天舉辦「捐血送石斑」活動，有定期捐血小板的民眾收到石斑魚覺得是意外之喜，直呼回家加菜。記者陳玫伶／攝影
高雄市永安區漁會與高雄捐血中心合作今天舉辦「捐血送石斑」活動，吸引不少民眾前往捐血，捐血室在疫情後久違爆滿。記者陳玫伶／攝影
高雄市永安區漁會與高雄捐血中心合作今天舉辦「捐血送石斑」活動，吸引不少民眾前往捐血，捐血室在疫情後久違爆滿。記者陳玫伶／攝影

捐血中心 漁民 邱志偉

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