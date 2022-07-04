武裝抗日比喻烏克蘭對抗俄羅斯 游錫堃：先民精神強韌

立法院院長游錫堃上午在立法院舉辦的「大專青年國會民主研習營」致詞時，大談馬關條約後日本在1895年花了5個月又20天才「平定」台灣，接著還有歷經20年第二、三波的武裝抗日，以及接下來的霧峰事件、文化抗日等，以此說明台灣先民「精神非常強韌」，並認為時下年輕人並不是所謂的什麼（草莓）族，就像美國珍珠港事件後，會自動起而保護國家。

游錫堃說，日本當年因馬關條約來台灣不是侵略，它是接受，因為那是有國際條約的主權移轉。現在烏克蘭對抗俄羅斯3（應為4）個月又10天，大家以為很偉大，但俄羅斯是侵列。而台灣在日本接收時，沒有總統、政府都崩潰了，大家都逃走了，沒有國軍、沒有精良武器，也沒有各國援助烏克蘭這樣，且日本師出有名，但日本人當年5月29日上岸，到正式向日本內閣長官報告平定，是11月18日，何況當年日本還是國際強權。

他說，他講這段歷史是要讓大家知道，先民的精神不輸給烏克蘭。因為台灣的防衛意志一直受質疑，甚至上華爾街日報，因此想加強大家的防衛意志，希望不要再讓人家認為我們的防衛意志薄弱；應該要把先民、先賢那種精神找回來。

游錫堃說，現在的年輕人非常好，有時候他們平常不表達，但到了危急的時候，像美國珍珠港事件後，整個全國總動員。在民主制度下，大家接收到的資訊充分、公民意識強，對國家的認同高，所以只要台灣受到危機時，要馬上鞏固或團結，是非常快速的。

他說，把先民的精神讓大家知道，不管那一個國家來做民調，只要發現台灣的發衛意識堅定、這麼強烈，「它就不敢動手！」。