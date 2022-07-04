快訊

北市雨彈來襲！士林達60毫米一級警戒 北投二級淹水警戒

柯志恩論文被指控學術不倫 國民黨決定告了

整理包／揮別指考！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小琉球第四座汙水處理設施動工 龜島生態再升級

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
小琉球第4座大福聚落式汙水處理設施今天動土，潘孟安一早搭船前往小琉球主持動土典禮。圖／取自潘孟安臉書
小琉球第4座大福聚落式汙水處理設施今天動土，潘孟安一早搭船前往小琉球主持動土典禮。圖／取自潘孟安臉書

小琉球汙廢水以往直接放流入海，影響海域生態，也讓龜島美名蒙塵，屏東縣離島小琉球第4座大福聚落式汙水處理設施今天動土，縣長潘孟安一早搭船前往小琉球主持動土典禮。

潘孟安表示，第4座汙水處理設施是全島最後一哩路，明年6月竣工啟用，屆時九成汙水都可納管處理，可讓龜島生態再升級。

屏東縣政府環保局指出，小琉球受地形限制，無法興建大型汙水下水道系統，以往汙廢水都直接放流入海。縣府2017年起陸續啟用本福村老人會館污水處理設施，以及中福村及上福村2座污水處理設施。

第4座大福聚落式汙水處理設施，鄰近大福漁港，因汙染源分布零散，生活汙廢水將利用現有雨汙水系統截流，再送至汙水處理設施再處理放流，設計日處理量為1300公噸，放流水符合地面水體分類水質標準。

近兩天屏東天候不佳，東港小琉球間海域湧浪轉強，潘孟安上午乘風破浪前往小琉球主持動土，他強調，以往生活汙水隨側溝流入大海，影響周邊海域及生態景觀，現有3座設施可處理全島60%生活汙水，大福廠明年6月竣工啟用，全島汙水處理率可至90%，海域水質條件會再提升。

環保局指出，為兼顧當地地景及環境，大福廠結構體外牆將進一步彩繪，相關設施也會加蓋，並設置綠帶降低臭味，推動琉球鄉觀光產業發展。

小琉球第4座大福聚落式汙水處理設施今天動土，明年6月竣工啟用，屆時九成汙水都可納管處理。圖／取自潘孟安臉書
小琉球第4座大福聚落式汙水處理設施今天動土，明年6月竣工啟用，屆時九成汙水都可納管處理。圖／取自潘孟安臉書

小琉球 屏東縣政府 潘孟安

延伸閱讀

民進黨屏東縣市長參選人合體 感恩禮拜拚選舉

民進黨邁入深水區布局雙北選戰 選對會擬5日開會

心結難解？陳吉仲屏東座談 潘孟安：不知道行程

屏東石斑銷日價錢關鍵 潘孟安：這兩天內有答案

相關新聞

影／60歲于炯彬與2友人終圓夢 23天馬拉松環台今抵台中

60歲于炯彬想跑馬拉松環全台圓夢，他和陳太龍、方錫棋，圓夢3人組，他們23天馬拉松環台一圈，今天跑抵台中完成全程，中市議...

高雄捐血送300元石斑魚！ 限額200份地點在這裡

高雄市永安區漁會與高雄捐血中心今天於楠梓捐血室舉辦「捐血送石斑魚」活動，民眾只要捐250cc就能帶回1包價值2、300元...

武裝抗日比喻烏克蘭對抗俄羅斯 游錫堃：先民精神強韌

立法院院長游錫堃上午在立法院舉辦的「大專青年國會民主研習營」致詞時，大談馬關條約後日本在1895年花了5個月又20天才「...

影／小琉球第四座汙水處理設施動工 龜島生態再升級

小琉球汙廢水以往直接放流入海，影響海域生態，也讓龜島美名蒙塵，屏東縣離島小琉球第4座大福聚落式汙水處理設施今天動土，縣長...

影／「高雄聊療號」輕軌列車療癒上路！坐擁超人氣貼圖

高雄「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療號」輕軌彩繪列車今天開箱啟航，車身集結6位超人氣貼圖明星，分別是貓爪抓、塔仔不正經、無...

高市鼓山區路段交通號誌工程 即日起施工交管

高市府交通局配合輕軌二階興建工程，同步施作鼓山區大順一路與博愛二路口交通號誌更新改善工程，即日起至7月底施工。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。