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影／小琉球第四座汙水處理設施動工 龜島生態再升級
小琉球汙廢水以往直接放流入海，影響海域生態，也讓龜島美名蒙塵，屏東縣離島小琉球第4座大福聚落式汙水處理設施今天動土，縣長潘孟安一早搭船前往小琉球主持動土典禮。
潘孟安表示，第4座汙水處理設施是全島最後一哩路，明年6月竣工啟用，屆時九成汙水都可納管處理，可讓龜島生態再升級。
屏東縣政府環保局指出，小琉球受地形限制，無法興建大型汙水下水道系統，以往汙廢水都直接放流入海。縣府2017年起陸續啟用本福村老人會館污水處理設施，以及中福村及上福村2座污水處理設施。
第4座大福聚落式汙水處理設施，鄰近大福漁港，因汙染源分布零散，生活汙廢水將利用現有雨汙水系統截流，再送至汙水處理設施再處理放流，設計日處理量為1300公噸，放流水符合地面水體分類水質標準。
近兩天屏東天候不佳，東港小琉球間海域湧浪轉強，潘孟安上午乘風破浪前往小琉球主持動土，他強調，以往生活汙水隨側溝流入大海，影響周邊海域及生態景觀，現有3座設施可處理全島60%生活汙水，大福廠明年6月竣工啟用，全島汙水處理率可至90%，海域水質條件會再提升。
環保局指出，為兼顧當地地景及環境，大福廠結構體外牆將進一步彩繪，相關設施也會加蓋，並設置綠帶降低臭味，推動琉球鄉觀光產業發展。
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