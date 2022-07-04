影／小琉球第四座汙水處理設施動工 龜島生態再升級

小琉球汙廢水以往直接放流入海，影響海域生態，也讓龜島美名蒙塵，屏東縣離島小琉球第4座大福聚落式汙水處理設施今天動土，縣長潘孟安一早搭船前往小琉球主持動土典禮。

潘孟安表示，第4座汙水處理設施是全島最後一哩路，明年6月竣工啟用，屆時九成汙水都可納管處理，可讓龜島生態再升級。

屏東縣政府環保局指出，小琉球受地形限制，無法興建大型汙水下水道系統，以往汙廢水都直接放流入海。縣府2017年起陸續啟用本福村老人會館污水處理設施，以及中福村及上福村2座污水處理設施。

第4座大福聚落式汙水處理設施，鄰近大福漁港，因汙染源分布零散，生活汙廢水將利用現有雨汙水系統截流，再送至汙水處理設施再處理放流，設計日處理量為1300公噸，放流水符合地面水體分類水質標準。

近兩天屏東天候不佳，東港小琉球間海域湧浪轉強，潘孟安上午乘風破浪前往小琉球主持動土，他強調，以往生活汙水隨側溝流入大海，影響周邊海域及生態景觀，現有3座設施可處理全島60%生活汙水，大福廠明年6月竣工啟用，全島汙水處理率可至90%，海域水質條件會再提升。