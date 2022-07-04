影／「高雄聊療號」輕軌列車療癒上路！坐擁超人氣貼圖

高雄「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療號」輕軌彩繪列車今天開箱啟航，車身集結6位超人氣貼圖明星，分別是貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini小小企鵝。市長陳其邁表示，「2022臺灣文博會」和「2022台灣設計展」將在高雄舉行，歡迎大家來搭聊療號參與文化盛事。

高市府過去推出2021跨百光年《鏡百銀河系》輕軌彩繪列車、「2022台灣燈會在高雄」主視覺彩繪輕軌列車，及燈會移動式作品《微光流動》輕軌彩繪列車，都帶來轟動性討論。這次於「台灣設計設計台灣」推出「聊療號」，超人氣貼圖明星共襄盛舉，包含台灣第二位挺進LINE原創市集名人堂的「貓爪抓」；2020年陸續晉升名人堂之列的「塔仔不正經」及「無所事事小海豹」；獲得「最受海外歡迎的貼圖角色」榮耀的「豆卡頻道」；療癒系角色「ㄇㄚˊ幾兔」曾奪得「LINE原創市集人氣王」；而「PP mini小小企鵝」曾獲年度排行榜TOP 10的人氣新星。

「卡哇伊耶！」民眾看到療聊號的車身眼睛一亮，拿起手機自拍，把可愛貼圖和高雄風景一起留在畫面中。

陳其邁表示，今天是台灣文博倒數一個月，8月5日臺灣文博即將在高雄正式登場，市府特別結合台灣IP高雄原創高雄聊療號的正式啟動，來揭開序幕。這6位超人氣貼圖明星都來自高雄，說明高雄是一個充滿活力且熱情奔放的城市，青年在文創有非常傑出的表現。

陳其邁說，其實台灣的民主自由，尤其是熱情奔放的港都，可以說是幾乎沒有界限的。很多年輕人在這裡實現他們的夢想，能夠自由的創作，這也是最可貴的地方。

副市長史哲表示，這6位貼圖IP角色都是LINE貼圖的熱門排行榜上有名，深受民眾喜愛。高雄作為眾多貼圖創作者的孕育搖籃地，提供高雄創作者源源不絕的創作養分。今年在高雄盛大舉辦「台灣設計設計台灣」響應活動，特別邀請這6位高雄創作者一同返鄉擔任活動大使，透過貼圖角色的量身創作，投射出對於家鄉的情懷與熱愛。