高市鼓山區路段交通號誌工程 即日起施工交管

高市府交通局配合輕軌二階興建工程，同步施作鼓山區大順一路與博愛二路口交通號誌更新改善工程，即日起至7月底施工。

交通局提醒，作業時間從早上九點至下午四點半，採半半施工，東西向車輛可利用「明誠路」或「十全路」通行；南北向則可改行「自由路」及「中華路」。

交通局表示，透過輕軌二階工程建設，交通局全面汰換沿線路口交通號誌控制器為先進式控制器，以滿足輕軌優先通行及路口車路聯網防碰撞功能需求。另增設全新「小綠人」行人專用號誌，以保護行人穿越路口安全。

交通局提醒，用路人依循交維行進，建議提前改道或選擇替代道路，行經工區減速慢行及注意行車安全。為減少對用路人影響，部分施工完成即開放通行（如有全路口封閉施工，再另行公告）。為各施工路段前後相關路口均已加派交維人員指揮交通疏導，若造成不便敬請見諒。