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鳳頭蒼鷹一家團圓 陳其邁：修剪樹木應更小心

中央社／ 高雄4日電

高雄日前有工人為修樹抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，高雄鳥會與市府合作搭建人工鳥巢將雛鳥送回。高雄市長陳其邁說，這是很好的生命教育，提醒修剪樹木應更小心。

岡山古蹟保護工程施工廠商6月27日修剪樹木時。抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，高雄市野鳥學會發布「尋鳥啟示」找尋，後由農業局追回幼鳥送往壽山動物園照料。但又傳出親鳥停駐枝頭苦等畫面引熱議，鳥會與高市府合作展開送回雛鳥大作戰，以塑膠籃為底建人工鳥巢，送回雛鳥，鳳頭蒼鷹一家終於團圓。

高雄市長陳其邁今天出席「台灣IP‧高雄原創─聊療號」高雄輕軌彩繪列車開箱活動接受媒體聯訪表示，廠商施工不慎，拆散鳳頭蒼鷹一家4口，讓大家都很擔心。

陳其邁說，當時立刻指示農業局先妥善照顧，高雄鳥會與市府農業局合作，密切觀察2隻幼鳥是否安然無恙。考量「還是要媽媽來養，才能長得更好」安排送回，後來都一切平安，鳥媽媽也順利餵食，大家終於放下心中大石。

陳其邁指出，鳳頭蒼鷹一家4口目前看起來是平安無恙，這是一個很好的生命教育，提醒樹木修剪應更小心，對動物的照顧也必須有更全面、完善機制，以保護野生動物。

根據高雄市農業局新聞稿，若修剪樹枝時遇到鳥巢正在育雛，應暫時停止修剪，育雛季結束後再進行；若發現雛鳥落巢，不要隨意撿拾，若雛鳥健康未受傷，可以先放在附近枝條上，或安全不易遭受犬貓侵襲位置，讓親鳥繼續餵哺；若遇受傷個體可通報農業局或1999市民專線。

另外，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天在臉書發文表示，自從她被提名，短短幾日就連番遭側翼、網軍、假帳號攻擊，甚至被政治打手騷擾詆毀，更汙衊她最在乎的人格及學術名譽。

對此，高雄市長陳其邁說，自己對選舉的心得跟觀察是，候選人是否有好的政見，及為這塊土地踏實做事，工作表現或政治歷練過程，是否能贏得人民信賴，才選民最關心的重點。

高雄市長 陳其邁 鳥會

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