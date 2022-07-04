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高雄捐血送石斑 盼民眾呷好逗相報力挺漁民

中央社／ 高雄4日電

永安區漁會與高雄捐血中心合作，上午舉辦捐血送石斑活動，共發放200尾石斑魚，讓捐血民眾開心不已；永安區漁會總幹事李秋錦說，希望民眾「呷好逗相報」，廣為石斑宣傳。

永安區漁會上午在楠梓捐血站，舉辦捐血送石斑魚活動，民進黨立委邱志偉說，中國打壓台灣農漁產，讓台灣農漁業加速與中國脫鉤，政府除了在國內推廣優質農漁產，也會銷售到國外，化危機為轉機。

李秋錦說，捐血贈送的石斑是已經三清（清魚鱗、清魚鰓、清內臟）、真空包裝冷凍的石斑，回家後解凍直接清蒸、切塊煮漁湯都好吃。

李秋錦指出，石斑以往被認為是辦桌菜，但其實肉多刺少的石斑體型大小適中，可供一家人食用，單價也不貴，是適合家庭開伙的魚類，希望捐血獲贈石斑魚的民眾能「呷好逗相報」，推薦親友多買台灣石斑。

楠梓捐血室今天上午有許多民眾捐血，楊先生說，平常有捐血習慣，也愛吃石斑，今天捐血還能帶石斑回家，實在很幸運，非常開心。

高雄捐血中心業務組長葉正弘說，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，捐血量少了很多，尤其週一是出血到醫院的日子，庫存血量特別少，感謝永安區漁會發起送石斑活動，在疫情漸緩時，希望大家踴躍捐血。

此外，民間企業也以行動力挺石斑，高雄市原民會表示，富明集團今天也到茂林區3部落，發放280份石斑魚給弱勢家戶、文化健康站長者、獨居長者及青年會，讓山區族人品嚐新鮮石斑，支持漁民也做公益。

捐血中心 疫情 獨居

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