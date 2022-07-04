選舉效應？屏東新埤代表席次保衛戰才過 人口又崩跌

屏東縣新埤鄉公所以振興經濟名義發放每人1200元禮金，鼓勵民眾遷入設籍，以確保5月底人口高於1萬人，年底代表選舉席次不致減為7席。潮州戶政事務所統計，新埤5月底人口達1萬0191人，但才過一個月，6月底最新人口統計又跌破1萬關卡，全鄉9912人，引發熱議。

潮州戶政統計，新埤4月人口數9671人，5月成長至1萬0191人，6月回跌至9912人。依戶政事務所公布資料，5月分單月遷入554人，比去年一整年遷入306人還多，而6月分單月遷出276人，已逼近去年全年348人遷出的八成。

因為5月底人口數牽動年底代表會選舉席次，新埤鄉公所發動人口保衛戰，以因應新冠肺炎疫情振興經濟名義，發放每人1200元消費禮金。公所指出，全鄉7村巡迴發放作業已於6月20日完成。鄉長林志成兩任屆滿，年底將轉戰縣議員選舉，還在臉書粉專秀出鄉民開心領紅包照。

對於人口數變動，公所表示，人口遷徙很正常，「無論如何，5月底人口數高於1萬，所有選舉相關行政作業都依此為標準」。至於每人1200元禮金，目前已發放逾九成約一千餘萬元，還未領取者可持相關證明文件至公所領取，發放期限至9月13日。