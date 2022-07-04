復業了！歇業達9個月的高雄海寶國際大飯店7/15重開張

受疫情影響，去年9月底歇業的高雄海寶國際大飯店，今年7月15日將重新營業。飯店表示，目前已做好準備，舊雨新知已可洽詢訂席，尤其因疫情延後舉辦婚禮的新人，也可以預訂喜宴場地。

海寶國際大飯店於2005年成立，占地3千坪，當時耗資2億多打造大型宴會餐廳，提供容納3千人的聚會空間，曾是喜宴、春酒、尾牙的熱門場地，但近兩年受疫情衝擊，去年9月黯然歇業。

海寶國際大飯店業主從事鋼鐵事業，因此飯店成了南台灣鋼鐵人聚餐的熱門聚點，去年飯店決定暫停歇業時，原規畫期程為半年，待疫情減緩再復業，餐廳員工則依勞基法規定先行資遣。之後疫情降級，飯店計畫6月6日重新開張，員工也在5月1日重新回到崗，偏偏碰上Omicron病毒肆虐，開張時間延後。

今早海寶國際大飯店人員證實，展望疫後商機，7月15日確定重新復業，目前已積極準備中，舊雨新知已可洽詢訂席。