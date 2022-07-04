快訊

獨／換肝名醫陳堯俐出走彰基 轉戰中台灣這家醫院

永豐美國500大年化配息殖利率9％？ 7月18即將除息 專家：勝算不會差

天才！兒子成績差 媽翻書包驚見千軍萬馬圖 網友：他是軍師

復業了！歇業達9個月的高雄海寶國際大飯店7/15重開張

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
歇業達9個月的高雄國際海寶大飯店，今年7月15日將重新開張。記者王昭月／攝影
歇業達9個月的高雄國際海寶大飯店，今年7月15日將重新開張。記者王昭月／攝影

疫情影響，去年9月底歇業的高雄海寶國際大飯店，今年7月15日將重新營業。飯店表示，目前已做好準備，舊雨新知已可洽詢訂席，尤其因疫情延後舉辦婚禮的新人，也可以預訂喜宴場地。

海寶國際大飯店於2005年成立，占地3千坪，當時耗資2億多打造大型宴會餐廳，提供容納3千人的聚會空間，曾是喜宴、春酒、尾牙的熱門場地，但近兩年受疫情衝擊，去年9月黯然歇業。

海寶國際大飯店業主從事鋼鐵事業，因此飯店成了南台灣鋼鐵人聚餐的熱門聚點，去年飯店決定暫停歇業時，原規畫期程為半年，待疫情減緩再復業，餐廳員工則依勞基法規定先行資遣。之後疫情降級，飯店計畫6月6日重新開張，員工也在5月1日重新回到崗，偏偏碰上Omicron病毒肆虐，開張時間延後。

今早海寶國際大飯店人員證實，展望疫後商機，7月15日確定重新復業，目前已積極準備中，舊雨新知已可洽詢訂席。

疫情 喜宴 婚禮

延伸閱讀

男騎YouBike到台南被迫折返高雄 網揭「T跟U的差別」

柯志恩今跟廣播觀眾說再見明搬到高雄 將拜會沈大老尋求支持

高雄知名連鎖麵包店爆無預警歇業「未給付薪資」 市府介入調解

為輔選柯志恩做準備 王金平將邀高雄地方人士吃早餐

相關新聞

復業了！歇業達9個月的高雄海寶國際大飯店7/15重開張

受疫情影響，去年9月底歇業的高雄海寶國際大飯店，今年7月15日將重新營業。飯店表示，目前已做好準備，舊雨新知已可洽詢訂席...

高雄老舊大樓磁磚剝落 隱憂風險多

高雄市老舊大樓多，外牆磁磚剝落恐釀公安問題，高市2016年通過「加強建築物公共安全管理自治條例」，議員質疑空有罰則，卻未...

典寶溪D區滯洪池 第二期拚明年完工

汛期來臨，高雄市長陳其邁昨天視察典寶溪D區滯洪池工程，水利局已完成典寶溪A、B區滯洪池，滯洪量共148萬噸，改善岡山區白...

李清聖做感恩禮拜 周佳琪6日成立服務處

民進黨屏東市長參選人李清聖昨天在屏東長老教會舉辦感恩禮拜，屏東縣長潘孟安、民進黨屏東縣長參選人周春米到場鼓勵，獲提名後3...

不是電價調漲對象！澎湖製冰廠「聯合漲價」惹怒漁民 漁會下修漲幅

澎湖馬公市3家製冰廠，本月1日起聯合調漲冰價，每支從150元調至200元，引起漁民反彈，澎湖區漁會、縣府緊急介入協調，漁...

高雄知名連鎖麵包店爆無預警歇業「未給付薪資」 市府介入調解

高雄知名連鎖麵包店「日光巴黎」近日傳出無預警歇業。市府勞工局今天表示接獲多名勞工反映，店家歇業後沒收到薪資與資遣費，將召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。