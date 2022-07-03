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不是電價調漲對象！澎湖製冰廠「聯合漲價」惹怒漁民 漁會下修漲幅

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖有製冰廠聯合調漲冰價，引起漁民跳腳，漁會協調後下修漲幅，希望緩解漁民怒氣。本報資料照片
澎湖有製冰廠聯合調漲冰價，引起漁民跳腳，漁會協調後下修漲幅，希望緩解漁民怒氣。本報資料照片

澎湖馬公市3家製冰廠，本月1日起聯合調漲冰價，每支從150元調至200元，引起漁民反彈，澎湖區漁會、縣府緊急介入協調，漁會所屬製冰廠率先調整漲幅，每支冰定價180元，降低漁民衝擊。

此次聯合調漲的製冰廠，均為馬公市規模較大的冰廠，其中2家為私人所有，另1家則是澎湖區漁會受政府補助所興建、委外經營的冰廠。

3家製冰廠今年7月1日起聯合調漲冰價，每支冰從150元一口氣漲至200元，漲幅超過3成，以每船每次出海準備10至20支冰計算，增加約近千元成本，引起漁民反彈，引發澎湖縣政府重視，協調漁會調降冰價。

對此，澎湖區漁會總幹事蔡月嬌表示，台灣本島冰價動輒每支300元，澎湖的冰價十多年沒調漲，已是全台最低的價格，加上電價調漲，所以3家製冰廠才一起漲價。

蔡月嬌說，漁會委外的製冰廠，功能是為抑制冰價，但澎湖不只漁會一家製冰廠，若冰價差異太大，其他民間冰廠營運入不敷出，面臨虧損「說關門就關門」，並非漁會樂見狀況。

她說，經了解電價調漲的行業別，不包含屬食品業的製冰廠，考量基本工資已調漲多次，冰價卻未調整，所以協調委外製冰廠審酌營業成本需要，下修調漲每支冰冰價只到180元，希望起帶頭作用，減輕漁民負擔。

澎湖 漁民 電價

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