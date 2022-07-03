暑假首週末 商圈百貨、住房率漸回升

暑假首個週末，雖受到颱風外圍環流影響，但高雄在金曲獎加持，旅宿業者住房率明顯回升，商圈、夜市也漸現人潮。另外，中市百貨、景點也陸續恢復人氣，一掃疫情發生以來的陰霾。

受到颱風外圍環流影響，高雄近日常有陣雨或雷雨，天候不穩定，根據市府觀光局觀察統計，各景區人潮未明顯增加。不過高雄巨蛋2日舉辦金曲獎，不少民眾到高雄追星，巨蛋周邊旅宿幾乎都客滿，也帶動全市旅宿住房率成長。

高雄市觀光產業推動聯盟總會長、御宿集團總裁劉坤福對中央社記者表示，除了金曲獎，還有即將到來的國旅補助，高雄市旅宿業訂房率逐漸回升，平均約成長2、3成，預計暑假旅遊潮，訂房狀況將愈來愈好。

大高雄市觀光商圈總會王文雄今天接受中央社記者電訪表示，因為暑假開始，加上近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，到商圈消費的民眾開始增加，新崛江、後驛商圈都有明顯感受到購物人潮增加。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，這個週末旗津人潮還可以，雖然有受下雨影響，但跟前2個月比起來，還是有恢復到假日該有的情況。

除了南部住房率明顯回升外，中部的台中市百貨公司及景點也湧現人潮，在舉辦動漫展的中友百貨公司表示，昨天上午展場外就湧入排隊人潮，將會場擠得滿滿的，今天人潮依舊擠滿會場，而且美食街及餐廳也都出現候位的情形，已經恢復到疫情發生前的假日人潮水準，也使得業績增加。

而避暑勝地武陵農場的遊客也明顯增多，武陵農場副場長胡發韜接受電訪時表示，1日入場遊客1227人次，2日入園遊客1134人次，今天入園遊客也有近千人，相較6月份的600多人，已有倍增。

在訂房率方面，胡發韜指出，7月份訂房率超過8成，假日訂房則全滿，只有週一到週四還有零星空房，看起來已恢復旺季住宿率水準，目前正是繡球花開時節，而且山上溫度比山下約少攝氏10度，像今天山上就只有攝氏22.8度，歡迎大家到山上避暑及賞花。