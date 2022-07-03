暑假首個週末假日往返小琉球風浪大 有末班船停航

暑假的第1個週末假日，受到颱風外圍環流影響，屏東離島小琉球因為風浪大，往返東港小琉球間的琉興航運公司，宣布末班船停航。

琉興航運公司在臉書（Facebook）貼出訊息，因天氣惡劣、東港出海口連續湧浪過強，天色較暗視線不佳，考慮航行安全，取消小琉球往東港的下午6時船班、東港往小琉球的下午6時45分船班；其他航運公司則正常航行，航班不受影響。

這週是暑假後的第1個週末假日，也是小琉球戲水旺季，海邊充滿戲水人潮，即使颱風雖沒有直接侵襲，但外圍環流已影響到天氣；洪姓導覽員告訴中央社記者，會視潮汐而帶導覽、解說生態，因為浪大緣故，安全起見取消部分海邊行程。

今天搭船回到本島的陳姓遊客說，週六搭船要往小琉球時，感受到比較明顯的風浪，船身隨著波浪上下搖晃，很像搭「海盜船」，今天上午看天氣些微陰天，因此選擇搭早一點的船班回到本島。