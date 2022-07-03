高市大樓磁磚掉落砸傷童 議員批自治條例如虛設

高市2016年通過「加強建築物公共安全管理自治條例」，議員批工務局未制定檢查、申報辦法，等於無從罰起，條例形同虛設。工務局回應，年底前會訂出更明確執行細節，並找相關單位共商。

市議員林于凱說，連續處理3件大樓磁磚掉落意外，其中有一件是9歲男童被砸傷頭部、背部縫了十針，目前男童母親還在與管委會協調賠償問題。林于凱說，高雄發生大樓磁磚掉落案，工務局僅是發文通知限期改善，未改善才罰6萬元，改善期間如遇其他無辜者受害，後果不堪設想，要求市府快補破網。

高市曾在2014年至2017年間進行6樓以上建築物外牆清茶，根據統計，平均7棟就有1棟有剝落情況，另有500棟被列為有潛在剝落風險的建築物。林于凱指出，高市編列「公寓大厦共用部分維修修繕補助」，但礙於有限經費，一年僅能補助20棟建築，補助上限為5000元，「連請吊車的錢都不夠！」桃園有1萬元、台北則依戶數補助10至20萬元。

工務局副局長黃榮慶表示，由於大樓外牆屬管委會管理範疇，工務局站在公共安全角度，輔導要求管委會遵中央法規公寓大廈管理條例。市府也藉舉辦講習，提醒管委會重視自身居住安全管理。不過現場有關大樓外牆磁磚問題，有些潛藏因素難以診斷，對管委會來說也難以目視外觀來判斷。

都發局表示，民眾所謂的大樓「拉皮」，正式名稱叫「都市更新整建維護」，若大樓獲得一定比例的住戶支持後提出申請，都發局會輔導向中央提出申請，最高可獲補助45%的工程經費，但大部分還是要大樓住戶負擔。

建築師趙建銘說，台灣地震頻繁、潮濕多雨，酸雨中的酸根離子與水泥砂漿的鈣離子反應形成硫酸鈣，硫酸鈣吸收水份後體積會膨脹，進而造成磁磚的剝落。過去建物常用丁掛磚，長度較長，如掉落較易釀傷，市府有規定新建物要用較小塊磁磚，近期缺工趕工，如為以高壓噴水清洗外牆油汙、施工濕度拿跌不當等，就會造成磁磚不緊，後續暗藏風險。

高雄老舊大樓多，外牆磁磚剝落恐釀公安問題，圖為高市三民區某大樓外牆剝落狀況。記者林巧璉／攝影