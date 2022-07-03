解決橋頭梓官長年淹水問題 典寶溪D區二期明年完工
汛期來臨，高雄市岡山區白米里、劉厝里、橋頭區芋寮里、梓官區中崙里等地區長年受積淹水之苦，高雄市府自陳菊市長任期著手典寶溪A、B滯洪池施作，陳其邁上任後，高市水利局針對典寶溪D區滯洪池分為四期進行，目前持續施工第二期，預計明年3月完工，陳其邁今天上午率隊視察。
陳其邁表示，陳菊高雄市長任內投注將近7億防汛預算，執行典寶溪流域AB兩個滯洪池施作，總共達到148萬噸滯洪量，後續由市府團隊、立委邱志偉及市府議會等協助，向中央爭取經費辦理典寶溪D區滯洪池工程，規畫42公頃滯洪池，可提供約105萬噸滯洪量，共分四期進行，第一期已於2019年完工，滯洪量25萬噸，目前已發揮治水成效，水域空間也設置太陽光電發電系統，完成併聯發電。
陳其邁、高雄市議會副議長陸淑美、邱志偉、高市議員黃秋媖、高閔琳及多位在地里長等人今天上午視察橋頭區典寶溪D區第二期滯洪池工程。陳其邁表示，第二期計畫經費約一億元，滯洪量可達35萬噸，目前還在施工中，另外高市水利局為改善橋頭東、西林低窪社區積淹水情況，也另跟中央爭取8500萬預算，執行鹽埔橋新設抽水站工程，預計今年底完工。
高市水利局表示，典寶溪A區及B區滯洪池完工後，在汛期間充分發揮滯洪功能，大幅改善岡山區白米里及劉厝里淹水情形，為持續提高典寶溪防洪標準，改善橋頭區芋寮里及梓官中崙里等積淹水問題，再爭取典寶溪D區滯洪池工程施作，其中已完工的第一期發揮治水成效，後續市府團隊將持續推動第三及第四期興建。
水利局簡報指出，滯洪池內設置休憩長椅、環池休閒步道，並保留適當綠帶種植灌木及開花喬木，為地方打造滯洪池多元目標休憩空間。陸淑美、黃秋媖、高閔琳等人建議，想吸引民眾前往散步、休憩，必須再規畫涼亭、廁所及停車場等設施，水利局回應將納入考量。
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