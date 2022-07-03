定期檢查勝於事後整治！高市針對加油站預防性體檢

為了避免因漏油造成土壤汙染，高雄市環保局要求相關業者依據「防止貯存系統汙染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」，針對事業單位貯存系統的防汙設施及監測設備進行檢修，以預防貯存設施洩漏造成水汙染。目前高市有272家加油站營運中，環保局初步掌握34處加油站風險名單，7月起進行法規符合度查核及現場預防性體檢。

高雄市環保局土水科長黃家俊表示，為加強管理與落實列管貯存系統業者的污染預防工作，環保局定期針對加油站的申報資料進行例行審查，篩檢申報異常或具高汙染潛勢的地下儲槽系統業者，執行現場預防性體檢。例如油槽管線測漏管通氣功能及陰極防蝕有效電壓檢測等工作，也會針對測漏管直接進行油氣濃度檢測，督促業者落實預防工作，早期發現才能有效整治。

高市有272家加油站，各行政區都有加油站，其中以大寮區、三民區及岡山區較多，方便民眾行車隨時加油。新設加油站要依「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」，提送貯存系統防止汙染地下水體設施及監測設備設置計畫書，做好管線與貯油槽防護措施，環保局提醒業者要定期自主檢查及申報。

黃家俊表示，加油站都會在地上及地下儲槽系統周圍，設置「土壤氣體監測井」，用來監測土壤中氣體油氣濃度變化，藉以判斷儲槽或輸送設備是否發生滲漏。「二次阻隔層」則是指於地下儲槽及輸送設備周圍所設置的阻隔層設施，可有效將洩漏物質控制於此阻隔層內，並可進行滲漏觀察或滲漏監測。

黃家俊說，環保局都會定期或到各加油站抽測，初步掌握34處加油站風險名單，數值稍高或未定期向環保署網站申報監測結果，所以會進行預防性體檢。環保局也會針對轄內民眾及事業單位舉辦貯存系統法規宣導說明會，幫助民眾瞭解相關法令規定。

加油站工作人員表示，對於相關法規都會遵守，「畢意自己的身家性命都在這裡，安全誰不怕！」較老舊的加油站，有需要改建就改建，有一點點的汙染就讓人無法接受。