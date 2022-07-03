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南管振聲社蔡芬得登錄為傳統藝術保存者 黃偉哲今授證

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天在祀典武廟六和堂，表揚「南管」保存者的蔡芬得（中）藝師，及授予文化資產證明。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天在祀典武廟六和堂，表揚「南管」保存者的蔡芬得（中）藝師，及授予文化資產證明。圖／市府提供

台南市長黃偉哲今天在祀典武廟六和堂，表揚台南市有悠久歷史的南管館「振聲社」館先生、甫登錄台南市傳統表演藝術「南管」保存者的蔡芬得藝師，並授予文化資產證明，感謝他長期對保存南管的貢獻。

市府也在今年啟動南管保存維護計畫，期待更全面推動南管保存，同時明年是振聲社230周年，黃偉哲也表示市府將共同慶祝。

台南市文化資產管理處表示，蔡芬得藝師對於南管推廣與教育貢獻良多，去年11月經台南市政府審議通過，同年12月公告登錄為台南市無形文化資產，也同時依法啟動保存維護計畫。

而南管遭遇最大的困境是老成凋零、後續學習的人太少，市府除了輔導南區喜樹國小成立喜聲社，讓有興趣的學生學習，近期也輔導南寧國中成立相關社團，希望能夠一直輔導到大學，讓學習不中斷，未來有更多新血加入館閣。

振聲社今天同時在祀典武廟六和堂舉辦成果發表會，多間館閣樂友共襄盛舉。

黃偉哲表示，南管是聯合國教科文組織（UNESCO）列入非物質文化遺產的項目，有「傳統音樂的活化石」之稱，在台南目前仍有「南聲社」、「振聲社」、「清和社」、「和聲社」等在地館閣，比起各縣市算是最多的。

台南市文資處也持續於校園傳習紮根，期待珍貴的傳統文化資產能夠永續流傳，延續百年傳統之在地雅音。

文資處表示，祀典武廟六和堂曾為「振聲社」所在地，張鴻明、蔡小月等南管藝師前輩皆曾於六和堂教學與練習，當時有來自屏東、高雄、台南、嘉義、澎湖等地弦友到此和樂，樂聲雲集。南市府特別於六和堂舉辦蔡芬得藝師授證典禮，對振聲社而言別具意義。

現為「振聲社」館先生的蔡芬得，先後師承張鴻明、蔡青源、蘇榮發等南管名師，完整傳習南管音樂指曲譜，精通上、下四管樂器（上四管：琵琶、三絃、二絃、洞簫、拍板；下四管：響盞、四塊、叫鑼、噯仔、品仔），極富教學熱忱。他還特別整理一套深入淺出的教學方法、將曲譜電腦化，方便學生學習，對於南管推廣與教育貢獻良多。

文資處表示，依照文化資產保存法規定，列為保存對象後，主管機關必須擬具保存計畫，市府已持續多年出版、記錄南管相關資料，推廣傳承學習，希望更全面的展開相關保存計畫，結合有「天子門生陣」之稱的「太平歌」藝陣，共同保存，因後者也是以南管為主。

歷史悠久的台南南管館閣「振聲社」，今天在祀典武廟六和堂舉辦成果發表會，多間館閣樂友共襄盛舉。圖／市府提供
歷史悠久的台南南管館閣「振聲社」，今天在祀典武廟六和堂舉辦成果發表會，多間館閣樂友共襄盛舉。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天在祀典武廟六和堂，表揚「南管」保存者的蔡芬得（右）藝師，授予文化資產證書。圖／台南巿政府提供
台南市長黃偉哲今天在祀典武廟六和堂，表揚「南管」保存者的蔡芬得（右）藝師，授予文化資產證書。圖／台南巿政府提供
歷史悠久的台南南管館閣「振聲社」，今天在祀典武廟六和堂舉辦成果發表會，多間館閣樂友共襄盛舉。圖／台南巿政府提供
歷史悠久的台南南管館閣「振聲社」，今天在祀典武廟六和堂舉辦成果發表會，多間館閣樂友共襄盛舉。圖／台南巿政府提供

台南市長 文化資產 黃偉哲

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