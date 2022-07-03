聽新聞
test
0:00 / 0:00
避免岡山再現「天坑」 高市水利局將增設溢流設施
高雄市岡山區台一線前天因豪大雨出現兩處破損面積超過3公尺的大坑洞嚇壞民眾，警方及高雄市府工務局獲報立即到場警戒，高雄市水利局長蔡長展今指出，坑洞出現當天因強降雨造成路面破損，將增設溢流設施減少坑洞發生。
岡山區本月1日受豪大雨影響，台一線南向路段的岡山南路、捷安路口，及中山南路、阿公店路二段路口路面在下午4時許各出現1個破損面積超過3公尺、深約5至10公分坑洞，兩處相差不到1公里，但因鄰近近期剛開幕的樂購商場及不少遊客前往的岡山捷運站，坑洞問題引起民眾熱烈討論。
陳其邁等人今到橋頭區視察典寶溪D區滯洪池施工進度，解決當地長年積淹水問題，因汛期來臨，民眾擔心高雄其他路段再出現岡山坑洞的類似情況，陳其邁受訪指出，目前相關單位已進場修補。
蔡長展表示，岡山部分汙水孔蓋有建置下地系統，當遇到強降雨可能造成氣衝導致路面破損，岡山台一線本次發生坑洞路段過去從沒發生類似情況，可能因為1日24小時強降雨量達85毫米才會發生，目前市府已在想辦法解決，未來考慮增設溢流設施減少坑洞發生機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言