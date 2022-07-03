快訊

親邀姊夫具俊曄登金曲小S伸魔爪 另一橋段被嫌冗長她回應了

師生像情侶放閃遊走禁忌紅線 淘汰狼師為何這麼難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善積淹水 高市推動滯洪池工程提升典寶溪防洪力

中央社／ 高雄3日電

高市府推動典寶溪D區滯洪池及鹽埔橋抽水站興建等工程，改善橋頭、岡山、梓官等區積淹水；對於日前岡山因大雨出現路面坑洞，水利局指已全面修補並會增設溢流設施防範。

高雄市長陳其邁上午視察典寶溪D區滯洪池工程，並接受媒體聯訪表示，除了典寶溪滯洪池D區工程，還有鹽埔橋抽水站興建工程，待所有工程完工，將可大幅解決橋頭、岡山、梓官等區積淹水問題。

岡山區岡山南路、捷安路口日前因大雨，出現約一個車道寬、深度5到10公分坑洞，水利局長蔡長展表示，岡山有些污水孔蓋因下地，強降雨時會有氣衝情形，因此造成路面破損，已全面修補，並會增設溢流設施減少發生機率。

此外，國民黨提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，中央、地方隨即啟動輔選行動，前立法院長王金平今天上午也邀集地方人士召開晨會，商討輔選事宜。

對此，陳其邁表示，他還是全力拚市政，現在汛期，最重要是儘速預防及解決民眾關心的防汛等問題；不同政黨或許有不同選舉考量，但他會全力拚市政。

水利局表示，典寶溪沿線已完成典寶溪A區及B區滯洪池，為持續提高典寶溪防洪標準，改善橋頭區芋寮里及梓官中崙里等淹水問題，再向中央爭取經費辦理典寶溪D區滯洪池工程，規劃42公頃滯洪池，提供約105萬噸滯洪量。

典寶溪D區滯洪池工程分4期辦理，第1期已於民國108年完工，滯洪量25萬噸，水域空間並設置太陽光電發電系統，完成併聯發電；第2期目前施工中，滯洪量35萬噸，預計明年3月完工，後續將持續推動第3及第4期興建。

水利局指出，另在典寶溪排水沿線一帶，也規畫在鹽埔橋旁新建抽水站，將於今年底前完工；因應汛期豪雨，目前已於鹽埔橋旁架設6台移動式抽水機組進行臨時應急抽水，避免施工期間，造成周邊社區發生積淹水。

滯洪池 岡山 水利局

延伸閱讀

獨／南方澳斷橋重建灌漿沉陷工程車險墜海 通車延3個月

監院糾正營造業施工品質 營建署：已訂督導查核計畫

新海大橋往板橋側將伸縮縫更新 7月5日夜間工程請改道

水頭港大型旅服中心廊道上梁 期許2年後新「國門」迎客

相關新聞

國旅補助15日上路 高雄旅宿業者紛推優惠搶客

交通部觀光局推出國旅補助方案，預計15日上路，每人每晚最高補助新台幣1300元；高雄已有不少旅宿業者紛紛推出住宿優惠，甚...

改善積淹水 高市推動滯洪池工程提升典寶溪防洪力

高市府推動典寶溪D區滯洪池及鹽埔橋抽水站興建等工程，改善橋頭、岡山、梓官等區積淹水；對於日前岡山因大雨出現路面坑洞，水利...

避免岡山再現「天坑」 高市水利局將增設溢流設施

高雄市岡山區台一線前天因豪大雨出現兩處破損面積超過3公尺的大坑洞嚇壞民眾，警方及高雄市府工務局獲報立即到場警戒，高雄市水...

高市環保局將普查加油站34處列重點 防外漏污染

高雄市環保局指出，市內有272家加油站營運，初步掌握34處加油站風險名單，為了避免因漏油造成土壤污染，將進行法規符合度查...

海豚誤闖高雄港 航港局發礙航公告提醒船舶勿靠近

近日有民眾在高雄港洲際碼頭發現海豚，海保署表示，初步研判應該是西海岸可見的瓶鼻或糙齒海豚，並由航港局發布礙航公告提醒船隻...

屏縣府開辦遙控無人機專業操作證培訓課 報名秒殺

無人機世代來臨，各行各業應用無人機改變工作型態，屏東縣府開辦「遙控無人機專業操作證培訓課程」，課程免費，報名踴躍，培訓專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。