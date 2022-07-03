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高市環保局將普查加油站34處列重點 防外漏污染

中央社／ 高雄3日電

高雄市環保局指出，市內有272家加油站營運，初步掌握34處加油站風險名單，為了避免因漏油造成土壤污染，將進行法規符合度查核及預防性體檢。

高雄市環保局今天發布新聞稿表示，為避免加油站設備故障破損而漏油，造成土壤污染，已要求相關業者依據「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」，針對相關貯存系統的防污設施及監測設備進行檢修。

為加強管理與落實列管貯存系統業者的污染預防工作，環保局指出，另將定期針對轄內加油站的申報資料進行例行審查，篩檢申報異常或具高污染潛勢的地下儲槽系統業者，執行現場預防性體檢。

環保局表示，除了將針對法規要求的各項設備法規符合度進行查核，例如油槽管線測漏管通氣功能及陰極防蝕有效電壓檢測等工作，也會針對測漏管直接進行油氣濃度檢測，督促業者落實預防工作，以利早期發現，有效整治。

環保局指出，目前高雄市有272家加油站營運，已初步掌握34處加油站風險名單，將進行法規符合度查核及現場預防性體檢。

加油站 高雄市

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